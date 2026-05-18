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Un arresto per rapina aggravata ed evasione il bilancio di un intervento della Polizia di Stato in un supermercato di Torino. Un uomo di quarantacinque anni è stato fermato dopo aver minacciato i cassieri con un coltello e aver sottratto prodotti alimentari. L’arrestato era già sottoposto agli arresti domiciliari.

La fonte della notizia

Secondo quanto si legge sul sito della Polizia di Stato, l’episodio si è verificato nel pomeriggio, quando la Centrale Operativa della Questura ha inviato le Volanti dell’Ufficio Prevenzione Generale e Soccorso Pubblico e del Commissariato di P.S. San Donato presso un supermercato di via Nicomede Bianchi, a Torino, in seguito a una segnalazione di rapina con coltello.

L’intervento delle forze dell’ordine

Gli agenti, giunti rapidamente sul posto, hanno individuato in via Capelli, a pochi metri dall’ingresso del supermercato, un uomo che corrispondeva alla descrizione fornita dalla Centrale Operativa. Durante il controllo, all’interno del marsupio dell’uomo sono stati trovati un coltello con una lama di circa 20 cm e diversi prodotti alimentari appena sottratti.

La dinamica della rapina

Dagli accertamenti svolti, è emerso che il quarantacinquenne era entrato nell’esercizio commerciale e aveva minacciato i cassieri con il coltello, riuscendo così a impossessarsi di alcuni prodotti prima di darsi alla fuga. La refurtiva è stata successivamente recuperata dagli agenti e riconsegnata al supermercato.

L’arresto e le accuse

L’uomo, già sottoposto alla misura cautelare degli arresti domiciliari presso la propria residenza, è stato arrestato non solo per rapina aggravata, ma anche per evasione. Inoltre, è stato denunciato per possesso ingiustificato di arma, in quanto trovato in possesso del coltello utilizzato per minacciare i dipendenti del supermercato.

IPA