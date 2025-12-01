Da oltre 20 anni informa in modo indipendente, serio, affidabile e originale su tutto quanto accade in Italia e nel mondo. Cronaca, Politica, Economia, Spettacolo: tutta l'attualità che fa notizia, finisce sotto il suo microscopio. Virgilio Notizie è alimentato da un team di giornalisti tutti under 35 e nativi digitali. Missione: con un linguaggio semplice e diretto rendere chiari, comprensibili e interessanti i fatti del giorno.

Tre arresti per estorsione e lesioni aggravate eseguiti dalla Polizia di Stato a Torino, dove due fratelli sono stati vittime di minacce e violenze da parte di tre uomini che li costringevano a sottoscrivere finanziamenti per l’acquisto di cellulari di alto valore, poi rivenduti. L’indagine è stata coordinata dalla Procura della Repubblica del capoluogo piemontese.

Le minacce e le violenze subite dalle vittime

Come indicato dal portale ufficiale della Polizia di Stato, l’operazione è scaturita dalla richiesta di aiuto di un uomo che, insieme al fratello, subiva da tempo vessazioni e intimidazioni da parte di tre cittadini italiani di 38, 40 e 41 anni. I due fratelli, preoccupati per la propria incolumità, si sono rivolti agli agenti del Commissariato di P.S. Barriera Milano.

Secondo quanto ricostruito dagli investigatori, i tre uomini avrebbero preteso la riscossione di un presunto debito, costringendo il fratello maggiore a sottoscrivere finanziamenti per l’acquisto di cellulari di alto profilo, dal valore anche di 1700/1800€. I dispositivi venivano poi rivenduti a esercizi commerciali compiacenti, per essere reimmessi sul mercato. Quando la vittima ha rifiutato di acconsentire alle richieste, le pressioni si sono fatte più insistenti e il fratello minore è stato aggredito fisicamente e minacciato di morte.

L’intervento della Polizia e l’arresto

Gli agenti hanno predisposto un’attività di osservazione sui tre sospettati, riuscendo a individuare l’autovettura utilizzata dal gruppo. Hanno documentato il momento in cui la vittima è stata fatta salire a bordo dell’auto in corso Bologna e condotta, a velocità sostenuta, fino alla centralissima Piazza Castello. Qui, uno dei tre, il quarantenne, ha accompagnato il malcapitato all’interno di un negozio di telefonia di via Roma, con l’intento di fargli sottoscrivere un ulteriore finanziamento.

È stato a questo punto che i poliziotti sono intervenuti, arrestando tre persone. Durante la perquisizione dell’auto è stato rinvenuto e sequestrato un taglierino, ben visibile all’interno dell’abitacolo, considerato uno strumento atto ad offendere.

Le indagini e gli sviluppi

Le indagini hanno permesso di accertare che, nelle settimane precedenti, il fratello maggiore era stato costretto a sottoscrivere almeno due finanziamenti analoghi, mentre il minore aveva subito un’aggressione tale da dover ricorrere a cure ospedaliere. L’intera attività investigativa è stata coordinata dalla Procura della Repubblica di Torino.

