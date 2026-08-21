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Arrestato un cittadino colombiano di 36 anni a Torino. Due donne, connazionali dell’uomo, sono invece state denunciate per concorso nel reato. L’intervento è stato effettuato dopo una segnalazione di un residente che ha permesso di bloccare i responsabili e recuperare la refurtiva.

La fuga e il tentativo di depistaggio

Stando alle informazioni pubblicate sul sito della Polizia di Stato, l’episodio si è verificato in Piazza Gran Madre di Dio, nel capoluogo piemontese. Un residente della zona, affacciato al balcone, ha notato un uomo introdursi furtivamente in un furgone di un corriere in sosta, approfittando dell’assenza momentanea del conducente. L’uomo ha sottratto un marsupio contenente documenti, carte di credito e denaro contante.

Il testimone ha immediatamente attirato l’attenzione del corriere, avvisandolo che l’autore del furto si stava allontanando a bordo di un’auto con targa straniera, guidata da due donne. Il corriere, senza esitazione, si è lanciato all’inseguimento del veicolo, riuscendo a intercettarlo e a bloccarne la marcia. Tuttavia, il 36 enne ha approfittato della confusione per fuggire a piedi tra le vie circostanti, nel tentativo di far perdere le proprie tracce.

L’arresto e il sequestro del materiale

Nel frattempo, gli agenti del Commissariato di P.S. “Borgo Po” sono giunti sul posto, bloccando l’auto con a bordo le due donne, successivamente identificate come complici del furto. Sono state avviate le ricerche dell’uomo, che è stato rintracciato poco dopo mentre cercava di nascondersi tra le vetture parcheggiate.

La perquisizione dell’auto ha portato al sequestro di diversi attrezzi atti allo scasso, guanti da lavoro, una borsa schermata, un dispositivo frangi vetro, telefoni cellulari e occhiali da sole, ritenuti provento di attività illecita. Gli agenti, grazie alle indicazioni fornite dal corriere, hanno inoltre recuperato gli effetti personali sottratti poco prima, restituendoli al legittimo proprietario.

Le conseguenze per i responsabili

Al termine degli accertamenti, il cittadino colombiano è stato tratto in arresto e condotto presso le camere di sicurezza, a disposizione dell’Autorità Giudiziaria. Le due donne, di 38 e 57 anni, sono state denunciate in stato di libertà per concorso nel reato.

Il contesto e la zona dell’intervento

Piazza Gran Madre di Dio è una delle aree più frequentate di Torino, spesso teatro di episodi di microcriminalità legati ai furti su veicoli in sosta. L’operazione condotta dagli agenti del Commissariato “Borgo Po” si inserisce in un più ampio contesto di controllo del territorio, volto a prevenire e reprimere i reati predatori che colpiscono lavoratori e cittadini.

IPA