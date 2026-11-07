Esperto di politica e attualità, attento anche ai temi economici e alle dinamiche del mondo dello spettacolo. Dopo due lauree umanistiche e il Master in critica giornalistica, lavora e collabora con diverse testate e realtà editoriali nazionali

Un tentato furto di rame è stato sventato a Torino, nel quartiere Borgo Vittoria, dove due persone sono state arrestate in flagranza. I giovani, di 24 anni e 21 anni, sono stati fermati dopo aver rimosso circa 40 kg di grondaie da alcuni edifici: a dare l’allarme è stato un tassista.

Furto di rame a Torino, due arresti: l’allarme lanciato dal tassista

Secondo quanto si legge sul sito della Polizia di Stato, l’intervento è avvenuto nel quartiere Borgo Vittoria, all’interno di un complesso residenziale comunale. Il tassista ha contattato il Numero Unico di Emergenza 112 dopo aver notato alcune persone mentre staccavano grondaie in rame dalle facciate delle palazzine.

Le Volanti dell’Ufficio Prevenzione Generale e Soccorso Pubblico sono arrivate sul posto in pochi minuti e hanno perlustrato l’area. Gli agenti hanno individuato due giovani nascosti in un’auto parcheggiata nel complesso. Nell’abitacolo hanno trovato una quantità consistente di rame; il pianale del bagagliaio era stato rimosso per ricavare spazio per i pezzi delle grondaie.

Gli attrezzi e il materiale recuperato

Durante la perquisizione, uno dei giovani è stato trovato con una forbice da elettricista. Nel veicolo sono stati recuperati anche una seconda forbice dello stesso tipo, due paia di guanti e un raschietto da edilizia. Gli accertamenti hanno permesso di verificare che diverse porzioni di grondaia, per un peso complessivo di circa 40 kg, erano state staccate dagli edifici e piegate per facilitarne il trasporto.

I due uomini presentavano lesioni alle mani compatibili con tagli, ma hanno rifiutato l’intervento del personale sanitario. La segnalazione tempestiva ha consentito agli agenti di ricostruire quanto accaduto e di recuperare sia il materiale sia gli strumenti ritenuti verosimilmente utilizzati per il furto.

Arresto convalidato e obbligo di dimora

I giovani sono stati arrestati a Torino per tentato furto aggravato in concorso. L’auto utilizzata per raggiungere il complesso e trasportare il rame è stata sottoposta a sequestro penale. Su disposizione dell’autorità giudiziaria, gli arrestati sono stati accompagnati nella casa circondariale Lorusso e Cotugno. Il giudice ha convalidato l’arresto e disposto per entrambi l’obbligo di dimora nei rispettivi comuni di residenza.

L’operazione rientra nei servizi di prevenzione e controllo del territorio svolti dalla Polizia di Stato, anche per tutelare i residenti e il patrimonio degli edifici di edilizia residenziale pubblica.

IPA