Sei minorenni sono stati raggiunti da un provvedimento cautelare di permanenza in casa a seguito di episodi di violenza avvenuti durante manifestazioni a Torino. I giovani, di età compresa tra i 16 e i 17 anni, sono indagati per resistenza aggravata e lesioni a pubblico ufficiale. Le misure sono state eseguite dalla Digos, che ha anche effettuato perquisizioni domiciliari in relazione ad altri episodi criminosi, tra cui l’occupazione di binari ferroviari e l’irruzione nella sede del giornale “La Stampa”.

Le indagini e i provvedimenti cautelari

Stando alle informazioni pubblicate sul sito della Polizia di Stato, i sei ragazzi sono stati identificati come responsabili di diversi episodi di violenza avvenuti nei mesi scorsi durante manifestazioni nel capoluogo piemontese. Gli agenti della Digos di Torino hanno eseguito nei loro confronti un provvedimento cautelare di permanenza in casa, misura adottata a seguito delle indagini che hanno ricostruito il coinvolgimento dei giovani in azioni di resistenza aggravata e lesioni a pubblico ufficiale.

Gli episodi contestati: scontri e irruzioni

Le indagini si sono concentrate su due episodi principali. Il primo si è verificato a fine ottobre, all’esterno di un liceo di Torino, dove una decina di studenti appartenenti al “Kollettivo Einstein” ha interrotto un volantinaggio organizzato da “Gioventù nazionale Torino sezione D’Annunzio”. L’azione di disturbo ha richiesto l’intervento della Digos, i cui agenti sono stati aggrediti con calci e spinte. Uno degli attivisti è stato fermato e, durante il tentativo di trasporto in Questura, alcuni dei destinatari della misura cautelare hanno nuovamente preso di mira i poliziotti. La situazione è degenerata al punto da rendere necessario l’intervento del Reparto mobile per ristabilire l’ordine. Il bilancio finale è stato di tre poliziotti feriti.

Occupazione dei binari e irruzione nella sede de “La Stampa”

Oltre agli scontri davanti al liceo, i sei minorenni sono stati coinvolti in altri episodi di occupazione dei binari nelle stazioni ferroviarie di Porta Nuova e Porta Susa, sempre a Torino. Inoltre, il 29 novembre scorso, hanno fatto irruzione all’interno della sede del giornale “La Stampa”. Questi fatti hanno portato la Digos a eseguire perquisizioni domiciliari nei confronti dei giovani, alla ricerca di elementi utili alle indagini su ulteriori episodi criminosi.

Il corteo “No Meloni day” e l’assalto alla Città metropolitana

Il secondo episodio contestato risale a metà novembre, quando, al termine di un corteo organizzato per il “No Meloni day”, alcuni manifestanti hanno fatto irruzione nella sede della Città metropolitana di Torino. In questa occasione, gli aggressori hanno affrontato i poliziotti lanciando oggetti, tra cui un estintore che era stato svuotato poco prima contro gli agenti impegnati a impedire l’accesso alla sede istituzionale. A seguito di questi fatti, era già stato effettuato l’arresto in flagranza differita di uno dei manifestanti maggiorenni.

Le accuse e le indagini in corso

I sei minorenni sono indagati a vario titolo per resistenza aggravata, lesioni a pubblico ufficiale, occupazione di binari ferroviari e irruzione in edifici pubblici e privati. Le indagini della Digos proseguono per chiarire ulteriori responsabilità e ricostruire l’esatta dinamica degli episodi contestati. Le perquisizioni domiciliari sono state eseguite per raccogliere prove relative ad altri episodi criminosi che vedono coinvolti i giovani attivisti.

