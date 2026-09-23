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È di due soggetti colpiti da un maxi sequestro di beni per 800.000 euro il bilancio di un’operazione condotta dalla Divisione Polizia Anticrimine della Questura di Torino, finalizzata a colpire il patrimonio accumulato attraverso truffe ai danni di anziani. Il provvedimento, eseguito nella mattinata di lunedì 21 settembre 2026, è stato disposto dal Tribunale di Torino su proposta del Questore, dopo una complessa attività investigativa.

Operazione della Polizia Anticrimine

Come indicato dal portale ufficiale della Polizia di Stato, l’operazione ha visto impegnati gli agenti della Divisione Polizia Anticrimine della Questura di Torino, che hanno dato esecuzione a un decreto di sequestro preventivo emesso dal Tribunale – Sezione Misure di Prevenzione. Il provvedimento ha riguardato beni riconducibili a due soggetti già noti alle forze dell’ordine per reati contro il patrimonio, in particolare per numerose truffe perpetrate ai danni di persone anziane.

Nel dettaglio, sono stati sottoposti a sequestro due ville situate in un comune dell’hinterland torinese, due autovetture sportive, un orologio di lusso, numerosi monili in oro e una consistente somma di denaro contante. Il valore complessivo dei beni sequestrati ammonta a circa 800.000 euro. Il sequestro è stato disposto in accoglimento della proposta presentata dal Questore di Torino il 17 luglio 2026, con l’obiettivo di colpire il patrimonio illecitamente accumulato dai due indagati.

Le indagini patrimoniali e il ruolo della Squadra Mobile

L’attività di indagine patrimoniale, condotta dalla Divisione Polizia Anticrimine, ha preso le mosse dalle investigazioni svolte nei primi mesi dell’anno dalla locale Squadra Mobile. Le indagini hanno permesso di ricostruire il modus operandi dei due soggetti, che si spacciavano per tecnici comunali o appartenenti alle Forze dell’Ordine per carpire la fiducia delle vittime, quasi sempre persone anziane e vulnerabili. Una volta conquistata la loro fiducia, i truffatori si introducevano nelle abitazioni e le derubavano di denaro e oggetti preziosi.

I due soggetti, destinatari del sequestro di prevenzione, conducevano uno stile di vita lussuoso, del tutto sproporzionato rispetto ai redditi dichiarati. Possedevano beni di pregio, auto sportive e immobili di lusso, tutti acquistati grazie ai proventi delle truffe seriali. Le vittime, residenti in diversi comuni della provincia di Torino, venivano scelte proprio per la loro vulnerabilità e spesso subivano danni non solo economici, ma anche psicologici, arrivando in alcuni casi a rischiare situazioni di sconforto e depressione.

Le misure di prevenzione e la sorveglianza speciale

Alla luce della pericolosità sociale dei due truffatori, il Questore di Torino ha richiesto l’applicazione della misura di prevenzione della sorveglianza speciale di pubblica sicurezza: cinque anni per uno dei soggetti e tre anni per l’altro, entrambi con obbligo di soggiorno nel comune di residenza. Il provvedimento, eseguito il 21 settembre 2026, conferma l’importanza delle misure patrimoniali nella lotta alla criminalità, strumenti fondamentali per sottrarre ai soggetti criminali i patrimoni accumulati illecitamente.

IPA