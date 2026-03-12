Da oltre 20 anni informa in modo indipendente, serio, affidabile e originale su tutto quanto accade in Italia e nel mondo. Cronaca, Politica, Economia, Spettacolo: tutta l'attualità che fa notizia, finisce sotto il suo microscopio. Virgilio Notizie è alimentato da un team di giornalisti tutti under 35 e nativi digitali. Missione: con un linguaggio semplice e diretto rendere chiari, comprensibili e interessanti i fatti del giorno.

Eseguito un arresto a Torino dove un cittadino italiano di 49 anni è stato fermato per detenzione abusiva di armi e detenzione di sostanze stupefacenti dopo una perquisizione in zona Regio Parco.

Operazione della Squadra Mobile: la fonte della notizia

Stando alle informazioni pubblicate sul sito della Polizia di Stato, l’intervento è stato il risultato di un’attività investigativa mirata, avviata dagli agenti della Squadra Mobile di Torino per contrastare la detenzione illecita di sostanze stupefacenti nella zona Regio Parco.

Le indagini e la perquisizione

L’operazione ha preso il via dopo che la Polizia ha raccolto elementi su una presunta attività illegale legata alla detenzione di droga da parte di un cittadino italiano. Gli agenti hanno quindi deciso di effettuare una perquisizione presso lo stabile e il locale sottotetto nella disponibilità dell’uomo. L’azione ha dato esito positivo: sono stati sequestrati quasi 12 kg di sostanze stupefacenti, tra cui oltre 10 kg di hashish, più di 1 kg e 200 grammi di cocaina e 370 grammi di marijuana.

Il ritrovamento dell’arsenale

Durante la perquisizione di un altro locale riconducibile all’indagato, gli agenti hanno scoperto un vero e proprio arsenale. Sono stati recuperati 3 fucili a pompa delle marche “Benelli” e “Remington”, 2 fucili mitragliatori (“Colt” M4 e “AK-47”), 1 fucile carabina, 1 pistola mitragliatrice modello Uzi con matricola abrasa, 1 mitraglietta marca “Skorpion”, 5 pistole di cui 3 con matricola abrasa e 1 revolver marca “S&W” calibro 367 magnum.

Munizioni e materiale sequestrato

Oltre alle armi, la Polizia ha rinvenuto e sequestrato più di 1800 cartucce di vario calibro, 10 caricatori (alcuni già riforniti), 4 giubbotti antiproiettili e 1 granata a frammentazione Jugoslava modello “M52”. Il materiale, per quantità e tipologia, lascia ipotizzare una disponibilità pericolosa e potenzialmente destinata ad attività criminali.

L’arresto e le accuse

Alla luce dei sequestri, il cittadino italiano di 49 anni è stato arrestato con l’accusa di detenzione di sostanze stupefacenti e detenzione abusiva e illegale di armi da fuoco.