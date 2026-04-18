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Eseguito un arresto a Torino dove la polizia ha fermato un uomo che avrebbe agito insieme a un complice, tuttora ricercato, utilizzando la tecnica del “finto carabiniere” per introdursi nelle abitazioni delle vittime e sottrarre denaro, gioielli e carte di credito.

Le indagini e l’arresto

Come indicato dal portale ufficiale della Polizia di Stato, l’indagine ha avuto inizio a partire dal 24 febbraio scorso, quando sono stati segnalati i primi episodi sospetti. Gli agenti della Squadra mobile di Torino hanno ricostruito la dinamica dei fatti, individuando un uomo come principale responsabile di una serie di reati predatori ai danni di persone ultrasessantacinquenni. L’uomo, insieme a un complice che svolgeva il ruolo di “telefonista” e che al momento è ricercato, avrebbe messo in atto una vera e propria strategia criminale per colpire le vittime più vulnerabili.

La tecnica del finto carabiniere

Il modus operandi adottato dagli indagati prevedeva che uno di loro si presentasse alla porta delle vittime spacciandosi per un appartenente alle Forze dell’ordine. Una volta ottenuta la fiducia degli anziani, riusciva a entrare nelle loro abitazioni, dove si sarebbe appropriato di denaro, gioielli e carte di pagamento elettronico. In seguito, le carte sottratte venivano utilizzate per effettuare prelievi agli sportelli automatici, aggravando ulteriormente il danno economico subito dalle vittime.

I reati contestati

L’uomo arrestato dovrà rispondere di tentata rapina impropria, furto aggravato in abitazione e indebito utilizzo di carte di pagamento elettronico. Questi reati sono stati commessi ai danni di persone anziane, scelte proprio per la loro maggiore vulnerabilità. Il complice, che aveva il compito di contattare telefonicamente le vittime e preparare il terreno per l’ingresso in casa, è attualmente ricercato dalle Forze dell’ordine.

Le raccomandazioni della Polizia

La Polizia di Stato ha colto l’occasione per ricordare ai cittadini che le Forze di polizia non chiedono mai denaro o preziosi per chiudere indagini o per “cauzioni”. Si invita la popolazione a diffidare di chi si presenta in borghese e a chiedere sempre l’esibizione del tesserino di riconoscimento. In caso di dubbi, è fondamentale chiamare subito il Numero unico di emergenza 1-1-2 prima di far entrare chiunque in casa o per verificare l’effettiva presenza di operazioni di polizia giudiziaria nella propria zona.