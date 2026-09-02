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Eseguito un arresto per porto abusivo di armi nel quartiere Madonna del Pilone. Un 32enne tunisino è stato fermato dagli agenti durante un controllo di routine, che ha portato al sequestro di una katana nascosta sotto un’auto in sosta.

Il controllo della Polizia e l’arresto

Stando alle informazioni pubblicate sul sito della Polizia di Stato, l’episodio si è verificato in Torino, precisamente in Via Giovanni Boccaccio, all’intersezione con Largo Boccaccio, nel quartiere Madonna del Pilone. Durante un servizio di controllo del territorio, una Volante dell’Ufficio Prevenzione Generale e Soccorso Pubblico ha notato due uomini che camminavano a passo svelto. Gli agenti hanno deciso di procedere a un controllo, insospettiti dall’atteggiamento dei soggetti.

Il tentativo di occultamento dell’arma

Nel momento in cui i poliziotti si sono avvicinati, uno dei due uomini, identificato poi come un trentaduenne di origine tunisina, ha compiuto un gesto repentino: si è chinato e ha nascosto un oggetto sotto un’autovettura parcheggiata, per poi riprendere la marcia come se nulla fosse. Questo comportamento ha ulteriormente insospettito gli agenti, che hanno deciso di fermare entrambi per un controllo più approfondito.

Il ritrovamento della katana

Durante l’ispezione dell’area, i poliziotti hanno rinvenuto, proprio sotto l’auto dove era stato notato il movimento sospetto, una giacca nera. All’interno della giacca è stata trovata una katana, un’arma bianca dalla lama lunga 71 centimetri e una lunghezza complessiva di circa un metro. L’arma è stata immediatamente sequestrata dagli agenti, che hanno così impedito che potesse essere utilizzata per eventuali scopi illeciti.

Le conseguenze legali e la presunzione di innocenza

Il trentaduenne tunisino è stato arrestato con l’accusa di porto abusivo di armi. Attualmente, il procedimento penale si trova ancora nella fase delle indagini preliminari. Come previsto dalla legge, vige la presunzione di innocenza per l’indagato fino a eventuale sentenza definitiva.

Il contesto dell’operazione

L’intervento della Polizia di Stato si inserisce nell’ambito delle attività di controllo del territorio, finalizzate alla prevenzione e repressione dei reati. L’attenzione degli agenti verso comportamenti sospetti ha permesso di individuare e sequestrare un’arma potenzialmente pericolosa, garantendo maggiore sicurezza ai cittadini del quartiere Madonna del Pilone e dell’intera città di Torino.

IPA