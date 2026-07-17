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È di quattro misure cautelari personali il bilancio di un’operazione condotta dai Carabinieri del NAS di Torino, che hanno smantellato una presunta organizzazione dedita alla frode assicurativa attraverso la simulazione di incidenti e la produzione di documentazione medica falsa. I provvedimenti sono stati eseguiti nei confronti di altrettanti soggetti, accusati di aver orchestrato un sistema finalizzato a ottenere risarcimenti indebiti per un valore superiore a 200.000 euro.

L’indagine “Fake Broken Bones”: i dettagli dell’operazione

Stando alle informazioni pubblicate sul sito dei Carabinieri, l’inchiesta, denominata “FAKE BROKEN BONES”, è stata avviata nel dicembre 2024 e si è sviluppata attraverso una serie di attività investigative, tra cui intercettazioni telefoniche e servizi di osservazione. L’operazione ha visto la collaborazione dei militari del Comando Provinciale di Torino, che hanno supportato il NAS nella fase esecutiva.

Le accuse: associazione per delinquere, frode assicurativa e falsità materiale

I quattro soggetti raggiunti dalle misure cautelari sono ritenuti responsabili di gravi violazioni: associazione per delinquere (art. 416 commi 1-2-3 C.P.), frode assicurativa (art. 642 C.P.) e falsità materiale commessa da privato in atto pubblico (art. 476 comma 2 e 482 C.P.). Le misure adottate comprendono tre obblighi di presentazione alla polizia giudiziaria e un divieto temporaneo di esercitare la professione forense.

Un’organizzazione strutturata per truffare le assicurazioni

L’indagine ha permesso di ricostruire l’attività di una vera e propria organizzazione, che avrebbe simulato sinistri stradali e prodotto referti medici contraffatti, tutti apparentemente emessi dal Pronto Soccorso di un ospedale di Torino. I documenti riportavano codici identificativi di pazienti realmente transitati presso la struttura, rendendo più credibili le richieste di risarcimento presentate alle compagnie assicurative.

Episodi emblematici: incidenti inventati e referti falsi

Tra i casi emersi durante le indagini, spicca la simulazione di un sinistro a bordo di un mezzo del trasporto pubblico. Gli indagati avrebbero denunciato una brusca frenata da parte dell’autista di un autobus di linea, dichiarando falsamente di essere presenti a bordo e di aver subito gravi lesioni in seguito a una caduta. In un altro episodio, uno dei soggetti avrebbe riferito di essere stato trascinato a terra dal proprio cane al guinzaglio, anche in questo caso supportando la versione con referti medici falsificati. Queste dinamiche, secondo gli inquirenti, avrebbero consentito agli indagati di ottenere cospicui risarcimenti dalle assicurazioni.

Il valore dei risarcimenti e il contrasto ai reati contro il patrimonio

Il danno economico complessivo stimato supera i 200.000 euro, cifra ottenuta attraverso la presentazione di documentazione falsa e la simulazione di eventi mai avvenuti. L’operazione si inserisce nel più ampio dispositivo di contrasto ai reati contro il patrimonio, confermando l’impegno costante dell’Arma dei Carabinieri nella tutela della legalità e nella difesa dei cittadini.

Le misure cautelari e la presunzione di innocenza

Le misure cautelari eseguite comprendono tre obblighi di presentazione alla polizia giudiziaria e un divieto temporaneo di esercitare la professione forense.

Il ruolo di Torino nell’indagine

L’intera vicenda ruota attorno alla città di Torino, dove sarebbero stati simulati gli incidenti e prodotti i referti medici falsi. Le indagini hanno coinvolto anche il Pronto Soccorso di un ospedale cittadino, utilizzato come copertura per rendere più credibili le richieste di risarcimento. L’ultima menzione di Torino sottolinea ancora una volta il ruolo centrale della città nell’operazione “Fake Broken Bones”.

IPA