Da oltre 20 anni informa in modo indipendente, serio, affidabile e originale su tutto quanto accade in Italia e nel mondo. Cronaca, Politica, Economia, Spettacolo: tutta l'attualità che fa notizia, finisce sotto il suo microscopio. Virgilio Notizie è alimentato da un team di giornalisti tutti under 35 e nativi digitali. Missione: con un linguaggio semplice e diretto rendere chiari, comprensibili e interessanti i fatti del giorno.

Un arresto per detenzione ai fini di spaccio di sostanze stupefacenti è stato eseguito a Torino dalla Polizia di Stato. Un cittadino italiano di 48 anni è stato fermato dagli agenti dell’UPGSP dopo che, durante un controllo, sono stati rinvenuti cocaina, hashish e marijuana nella sua abitazione. L’operazione è stata condotta a seguito di una segnalazione di attività di spaccio in corso Salvemini.

La fonte della notizia

Come indicato dal portale ufficiale della Polizia di Stato, l’intervento degli agenti dell’UPGSP si è svolto nell’ambito di un servizio di controllo del territorio. Gli operatori sono stati allertati dalla Sala operativa 112NUE in merito a una possibile attività di spaccio di sostanze stupefacenti presso un’abitazione situata in corso Salvemini, a Torino.

L’intervento degli agenti

Gli agenti, giunti presso lo stabile segnalato, hanno individuato l’appartamento sospetto. Dopo aver bussato più volte alla porta, hanno udito dei rumori provenire dall’interno, riconducibili all’apertura di una finestra. Poco dopo, una donna ha aperto la porta dell’abitazione, mentre i poliziotti hanno notato un uomo che lanciava qualcosa fuori dalla finestra del cucinino.

Il recupero della droga

Immediatamente, gli agenti hanno effettuato una bonifica all’esterno dello stabile. In corrispondenza della finestra del cucinino, sono stati recuperati due involucri di plastica trasparente: uno contenente cocaina, l’altro hashish. Inoltre, è stato trovato un bilancino sporco di cocaina, elemento che ha rafforzato i sospetti di spaccio.

La perquisizione e il sequestro

La successiva perquisizione dell’abitazione dell’uomo ha permesso di rinvenire un ulteriore involucro contenente marijuana e 350 euro in contanti, ritenuti possibile provento dell’attività illecita. Tutto il materiale è stato posto sotto sequestro dagli agenti dell’UPGSP.

La posizione dell’indagato

Il cittadino italiano di 48 anni è stato arrestato per detenzione ai fini di spaccio di sostanze stupefacenti. Il procedimento penale si trova attualmente nella fase delle indagini preliminari e, come previsto dalla legge, vige la presunzione di innocenza fino a sentenza definitiva.

Il contesto dell’operazione

L’operazione si inserisce nell’ambito dei controlli straordinari effettuati dalla Polizia di Stato per contrastare il fenomeno dello spaccio di sostanze stupefacenti nei quartieri cittadini. La collaborazione tra la Sala operativa 112NUE e gli agenti dell’UPGSP si è rivelata fondamentale per il tempestivo intervento e il sequestro della droga.

Il ruolo della cittadinanza

La segnalazione di possibili attività illecite da parte dei cittadini si conferma uno strumento prezioso per le forze dell’ordine. In questo caso, la tempestività della comunicazione ha permesso agli agenti di intervenire rapidamente e di cogliere in flagranza l’indagato.

Le sostanze sequestrate

Nel corso dell’operazione sono stati sequestrati cocaina, hashish e marijuana, oltre a un bilancino di precisione e 350 euro in contanti. Il materiale rinvenuto sarà sottoposto ad analisi per accertarne la quantità e la purezza, elementi utili per la prosecuzione delle indagini.

La normativa di riferimento

La detenzione ai fini di spaccio di sostanze stupefacenti costituisce un grave reato previsto e punito dalla legge italiana. Le indagini proseguiranno per chiarire eventuali responsabilità e ricostruire la rete di spaccio nella zona di Torino.

IPA