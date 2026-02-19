Da oltre 20 anni informa in modo indipendente, serio, affidabile e originale su tutto quanto accade in Italia e nel mondo. Cronaca, Politica, Economia, Spettacolo: tutta l'attualità che fa notizia, finisce sotto il suo microscopio. Virgilio Notizie è alimentato da un team di giornalisti tutti under 35 e nativi digitali. Missione: con un linguaggio semplice e diretto rendere chiari, comprensibili e interessanti i fatti del giorno.

Diciotto misure cautelari sono state eseguite questa mattina dalla digos della questura di Torino nei confronti di 18 militanti antagonisti, 11 uomini e sette donne. Il provvedimento è stato disposto dal giudice per le indagini preliminari del tribunale di Torino su richiesta della procura. Le misure comprendono cinque arresti domiciliari, dodici obblighi di presentazione quotidiana alla polizia giudiziaria e un divieto di dimora nel comune di Torino. I reati contestati sono danneggiamento, violenza privata aggravata, resistenza aggravata e lesioni a pubblico ufficiale. Le contestazioni riguardano diversi episodi avvenuti tra settembre e novembre scorsi, tra cui l’occupazione per oltre un’ora dei binari alla stazione di Porta Susa durante la manifestazione del 24 settembre in sostegno alla Global Sumud Flotilla e il taglio da parte di trenta attivisti della recinzione dell’aeroporto di Caselle il 2 ottobre.