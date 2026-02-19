Torino, le immagini delle violenze ai cortei pro-Palestina: 18 misure cautelari
Torino: 18 misure cautelari per militanti antagonisti coinvolti in violenze ai cortei pro Palestina.
Diciotto misure cautelari sono state eseguite questa mattina dalla digos della questura di Torino nei confronti di 18 militanti antagonisti, 11 uomini e sette donne. Il provvedimento è stato disposto dal giudice per le indagini preliminari del tribunale di Torino su richiesta della procura. Le misure comprendono cinque arresti domiciliari, dodici obblighi di presentazione quotidiana alla polizia giudiziaria e un divieto di dimora nel comune di Torino. I reati contestati sono danneggiamento, violenza privata aggravata, resistenza aggravata e lesioni a pubblico ufficiale. Le contestazioni riguardano diversi episodi avvenuti tra settembre e novembre scorsi, tra cui l’occupazione per oltre un’ora dei binari alla stazione di Porta Susa durante la manifestazione del 24 settembre in sostegno alla Global Sumud Flotilla e il taglio da parte di trenta attivisti della recinzione dell’aeroporto di Caselle il 2 ottobre.
