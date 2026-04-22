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Eseguiti due arresti per tentato omicidio in seguito a una violenta aggressione avvenuta la sera del 3 aprile in un ristorante del quartiere Barriera di Milano. Secondo quanto si apprende dal comunicato della Polizia di Stato di Torino, i fatti hanno coinvolto due cittadini tunisini e cinque pakistani, con tre feriti e un’indagine che ha portato all’individuazione e alla cattura dei presunti responsabili.

La ricostruzione dei fatti: una lite degenerata in violenza

Come indicato dal portale ufficiale della Polizia di Stato, tutto ha avuto inizio la sera di venerdì 3 aprile, quando una richiesta di intervento al 112 NUE ha segnalato una lite con feriti presso un ristorante kebab situato in corso Giulio Cesare, nel quartiere Barriera di Milano a Torino. Gli agenti delle Volanti e della Squadra Mobile, giunti sul posto, hanno accertato che l’aggressione era stata perpetrata ai danni di cinque pakistani da parte di due magrebini.

Le cause della lite e la dinamica dell’aggressione

Secondo quanto ricostruito dagli investigatori, i due magrebini, dopo essere arrivati al ristorante per ritirare del cibo da asporto, hanno iniziato a discutere con i pakistani, accusandoli di aver guardato insistentemente una ragazza presente nel locale. Nonostante i pakistani avessero cercato di evitare il confronto, la tensione è salita rapidamente: i due magrebini si sono avvicinati, continuando a inveire, fino a che uno di loro ha spruzzato dello spray urticante contro il gruppo.

La situazione è degenerata ulteriormente quando i due aggressori hanno estratto dei coltelli e si sono scagliati contro i pakistani. In pochi istanti, un uomo è stato ferito alla gamba, un altro al capo e un terzo, intervenuto per sedare la lite, ha riportato una ferita alla mano. Dopo l’aggressione, i due magrebini si sono dati alla fuga.

I soccorsi e le condizioni dei feriti

I tre feriti sono stati trasportati d’urgenza all’ospedale San Giovanni Bosco. Il primo, di nazionalità turca, è stato dimesso nella notte con una prognosi di 30 giorni. Gli altri due, entrambi pakistani, sono stati trattenuti in ospedale: uno, colpito da un fendente profondo alla coscia, è rimasto cosciente; l’altro, invece, ha perso conoscenza a causa di una grave emorragia cerebrale e ha subito un delicato intervento chirurgico. Quest’ultimo è rimasto in coma farmacologico e in prognosi riservata fino al 6 aprile, quando i medici hanno sciolto la prognosi grazie a un miglioramento delle sue condizioni.

L’indagine e l’identificazione dei responsabili

Le indagini della Squadra Mobile sono partite immediatamente dopo i fatti. Gli investigatori hanno rapidamente identificato i due presunti responsabili della grave aggressione, entrambi tunisini e privi di una stabile dimora. Il primo è stato rintracciato già la mattina successiva nel quartiere Barriera di Milano e sottoposto a fermo di indiziato di delitto per tentato omicidio. Il Giudice per le Indagini Preliminari ha riconosciuto gravi indizi di colpevolezza, disponendo la custodia cautelare in carcere sia per lui che per il complice, che nel frattempo si era reso irreperibile.

L’arresto del secondo indagato

Nella mattinata del 14 aprile, dopo giorni di ricerche serrate, il secondo tunisino, classe 2004, è stato rintracciato dagli investigatori. L’uomo aveva trovato rifugio presso la casa di un connazionale nella zona di San Donato. Gli agenti lo hanno arrestato in esecuzione dell’ordinanza di custodia cautelare in carcere emessa dal Tribunale di Torino.

IPA