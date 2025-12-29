Da oltre 20 anni informa in modo indipendente, serio, affidabile e originale su tutto quanto accade in Italia e nel mondo. Cronaca, Politica, Economia, Spettacolo: tutta l'attualità che fa notizia, finisce sotto il suo microscopio. Virgilio Notizie è alimentato da un team di giornalisti tutti under 35 e nativi digitali. Missione: con un linguaggio semplice e diretto rendere chiari, comprensibili e interessanti i fatti del giorno.

Un arresto e sequestro di sostanze stupefacenti nei giardini pubblici di Torino. Un uomo di ventinove anni, originario del Ghana, è stato fermato per detenzione di sostanza stupefacente ai fini di spaccio, dopo essere stato sorpreso con hashish, MDMA, cocaina, marijuana e una somma in contanti.

Operazione nei giardini pubblici

Stando alle informazioni pubblicate sul sito della Polizia di Stato, l’intervento si è svolto nei “Giardini Madre Teresa di Calcutta” di Torino. Gli agenti della Squadra Mobile hanno effettuato controlli mirati nell’area, notando un gruppo di persone che si intratteneva nei pressi del parco. L’attenzione degli investigatori si è concentrata su un uomo che stava contando del denaro, mentre altri due presenti hanno iniziato a fischiare, presumibilmente per segnalare la presenza delle forze dell’ordine.

Il tentativo di fuga e il fermo

Alla vista dei poliziotti, il ventinovenne ha tentato di allontanarsi, ma è stato prontamente bloccato dagli agenti. Nonostante il tentativo di fuga, la Polizia è riuscita a fermare l’uomo e a procedere con la perquisizione personale.

Il sequestro di droga e denaro

Durante la perquisizione, gli agenti hanno rinvenuto mille euro in contanti, 191 pastiglie di MDMA, 3 panetti di hashish, diversi involucri contenenti cocaina e marijuana, oltre a un coltello ancora sporco di sostanza stupefacente. Tutto il materiale è stato immediatamente sequestrato come prova dell’attività di spaccio.

Le indagini e la convalida dell’arresto

La Procura della Repubblica di Torino ha richiesto e ottenuto la convalida dell’arresto del ventinovenne. Attualmente, il procedimento penale si trova nella fase delle indagini preliminari, e per l’indagato vige la presunzione di innocenza fino a sentenza definitiva.

