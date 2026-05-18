Da oltre 20 anni informa in modo indipendente, serio, affidabile e originale su tutto quanto accade in Italia e nel mondo. Cronaca, Politica, Economia, Spettacolo: tutta l'attualità che fa notizia, finisce sotto il suo microscopio. Virgilio Notizie è alimentato da un team di giornalisti tutti under 35 e nativi digitali. Missione: con un linguaggio semplice e diretto rendere chiari, comprensibili e interessanti i fatti del giorno.

Un arresto e un maxi sequestro di sostanze stupefacenti in un’operazione condotta dalla Polizia di Stato nel quartiere Barriera Milano di Torino. Un uomo di 43 anni è stato fermato per detenzione di sostanza stupefacente dopo che gli agenti hanno scoperto un vero e proprio “market” della droga nella sua abitazione.

L’operazione della Squadra Mobile

Secondo quanto si legge sul sito della Polizia di Stato, l’intervento è stato il risultato di una mirata attività info-investigativa. Gli agenti della Squadra Mobile hanno deciso di approfondire la situazione dopo aver notato un sospetto e continuo via vai di persone nei pressi di un’abitazione situata vicino ai giardini Montanaro, nel quartiere Barriera Milano di Torino.

Il controllo e la scoperta del “market” della droga

Durante il controllo all’interno dell’appartamento, i poliziotti hanno rinvenuto una vasta gamma di sostanze stupefacenti, trasformando di fatto la casa in un vero e proprio punto di riferimento per il traffico di droga nella zona. Sono stati sequestrati oltre 1,2 kg di hashish suddivisi in panetti, circa 2 kg di marijuana, 20 pastiglie e una dose in polvere di MDMA, LSD sia in formato liquido che in francobolli, 10 pastiglie contenenti fenetilamina (una sostanza dagli effetti allucinogeni e psichedelici), una dose di buprenorfina (oppiaceo), 275 grammi di funghi allucinogeni e circa mezzo chilo di altre sostanze vegetali, presumibilmente anch’esse stupefacenti.

Il sequestro di denaro e materiali

Oltre alle sostanze, gli agenti hanno sequestrato anche 10.000 euro, ritenuti provento dell’attività illecita, insieme a quattro bilancini di precisione e materiale per il confezionamento delle dosi. Tutto il materiale rinvenuto è stato posto sotto sequestro per essere analizzato e utilizzato come prova nell’ambito del procedimento penale.

L’arresto e le misure adottate

Al termine delle operazioni, l’uomo, cittadino italiano di 43 anni, è stato arrestato per detenzione di sostanza stupefacente e, su disposizione dell’autorità giudiziaria, sottoposto agli arresti domiciliari. Il procedimento penale si trova attualmente nella fase delle indagini preliminari, e per l’indagato vige la presunzione di innocenza fino a sentenza definitiva.

IPA