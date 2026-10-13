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Torino, maxi sequestro di droga e armi: arrestato un 26enne con 141 chili di stupefacenti, il video

Maxi operazione della Polizia di Stato: sequestrati 141 kg di droga e armi a Torino, arrestato un 26enne.

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vincenzo corrado

Vincenzo Corrado

GIORNALISTA

Giornalista professionista. Negli ultimi 16 anni ha ricoperto i ruoli di redattore, caposervizio e caporedattore per diverse testate locali e nazionali occupandosi di cronaca, cultura e sport. Attualmente direttore di una rivista di racconto sportivo

La Polizia di Stato di Torino ha arrestato un italiano di 26 anni dopo aver sequestrato circa 141 chili di sostanze stupefacenti, 85mila euro in contanti, cinque armi da fuoco, munizioni detenute illegalmente e materiale per il confezionamento della droga. L’operazione è partita da accertamenti su un seminterrato di un condominio, ritenuto possibile deposito di stupefacenti.

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Il presente articolo è stato redatto con l’ausilio di sistemi di intelligenza artificiale e con una successiva verifica e valutazione umana.

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