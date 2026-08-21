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Due coniugi sono stati arrestati e oltre un milione e mezzo di euro è stato sequestrato nell’ambito di un’operazione della Guardia di Finanza di Torino contro una complessa frode fiscale legata al cosiddetto “bonus facciate”. L’indagine, coordinata dalla Procura della Repubblica, ha portato alla luce un sistema di crediti d’imposta fittizi generati attraverso fatture per lavori mai eseguiti.

Le indagini e la scoperta della frode

Stando alle informazioni pubblicate sul sito della Guardia di Finanza, l’attività investigativa denominata “Lavori assembleari” è stata condotta dal 2° Nucleo Operativo Metropolitano della Guardia di Finanza di Torino. L’operazione ha preso avvio da approfondimenti sulle agevolazioni fiscali nazionali per ristrutturazioni immobiliari, in particolare quelle ottenute tramite “sconto in fattura”.

Le indagini si sono concentrate su due coniugi, titolari di una società di amministrazione condominiale, che avrebbero orchestrato un sistema illecito per ottenere indebiti vantaggi fiscali. Attraverso l’analisi di una vasta mole di documentazione fiscale, l’esame dei movimenti finanziari e perquisizioni sia domiciliari che informatiche, i militari hanno ricostruito la rete di società e operazioni coinvolte.

Il meccanismo della truffa

Secondo quanto ricostruito dagli investigatori, i due coniugi avrebbero utilizzato quattro imprese, tutte a loro riconducibili, per emettere fatture relative a lavori edilizi mai realmente eseguiti. Queste fatture servivano esclusivamente a generare crediti d’imposta fittizi, sfruttando il “bonus facciate”.

In particolare, sono stati individuati circa 2 milioni di euro di crediti fiscali inesistenti, relativi a lavori di rifacimento facciate che risultavano asseverati da un tecnico compiacente. In alcuni casi, le autorizzazioni erano state ottenute tramite delibere condominiali risultate false o inesistenti, oppure concordate con un singolo condòmino.

L’utilizzo dei crediti fiscali

I crediti d’imposta così generati sono stati poi utilizzati in due modi: una parte è servita a compensare debiti tributari di persone fisiche e giuridiche vicine ai due coniugi, mentre la restante parte è stata monetizzata attraverso la cessione a terzi. I proventi sono stati impiegati per l’acquisto di immobili in Piemonte e Liguria, formalmente intestati a un familiare, ma di fatto nella disponibilità degli indagati.

Le accuse e i provvedimenti cautelari

I presunti responsabili sono stati segnalati alla Procura della Repubblica e dovranno rispondere, a vario titolo, delle ipotesi di reato di emissione di fatture per operazioni inesistenti, truffa aggravata per il conseguimento di erogazioni pubbliche, autoriciclaggio, riciclaggio e favoreggiamento personale.

Su richiesta della Procura, il G.I.P. del Tribunale di Torino ha disposto la custodia cautelare in carcere per i 2 coniugi coinvolti, un 50enne e una 60enne, originari di Torino e residenti nell’hinterland del capoluogo. Inoltre, è stato emesso un decreto di sequestro preventivo fino a concorrenza dei crediti fiscali indebitamente generati. Sono stati così sottoposti a vincolo reale crediti d’imposta, disponibilità finanziarie, beni immobili e mobili registrati, alcuni dei quali intestati fittiziamente a parenti ma nella piena disponibilità degli ideatori della frode, per un valore complessivo di oltre un milione e mezzo di euro.

IPA