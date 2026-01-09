Da oltre 20 anni informa in modo indipendente, serio, affidabile e originale su tutto quanto accade in Italia e nel mondo. Cronaca, Politica, Economia, Spettacolo: tutta l'attualità che fa notizia, finisce sotto il suo microscopio. Virgilio Notizie è alimentato da un team di giornalisti tutti under 35 e nativi digitali. Missione: con un linguaggio semplice e diretto rendere chiari, comprensibili e interessanti i fatti del giorno.

È di 13 militanti antagonisti sottoposti a misure cautelari il bilancio di una vasta operazione condotta dalla Polizia di Stato a Torino. I provvedimenti sono stati eseguiti in seguito a una serie di episodi di resistenza aggravata a Pubblico Ufficiale, violenza privata aggravata e rapina avvenuti nel corso di manifestazioni tra novembre e dicembre 2024, principalmente legate a proteste pro Palestina.

Le misure cautelari e le indagini

Stando alle informazioni pubblicate sul sito della Polizia di Stato, la D.I.G.O.S. della Questura di Torino, sotto il coordinamento della Procura della Repubblica, ha eseguito un provvedimento cautelare nei confronti di 13 militanti antagonisti. Le misure prevedono l’obbligo di presentazione quotidiana alla Polizia Giudiziaria e l’obbligo di dimora a Torino, con la prescrizione di non allontanarsi dall’abitazione tra le 19.30 e le 7.30.

Gli episodi contestati: irruzione alla Leonardo

Il primo episodio contestato risale al 13 novembre 2024, quando un gruppo di circa 70 manifestanti ha fatto irruzione all’interno dell’azienda Leonardo. Alcuni hanno bloccato gli accessi allo stabilimento, mentre altri hanno imbrattato e danneggiato diversi padiglioni, interrompendo anche un evento a cui partecipavano partner stranieri. I manifestanti più violenti sono riusciti a entrare negli uffici, interrompendo l’attività lavorativa e spintonando e colpendo sia il personale di vigilanza che gli agenti della Digos intervenuti per fermare le azioni delittuose.

La Giornata nazionale dello studente e l’assalto alla Mole Antonelliana

Il 15 novembre 2024, durante la “Giornata nazionale dello studente”, circa 700 manifestanti hanno attraversato le vie del centro di Torino, violando le prescrizioni del Questore e raggiungendo piazza Castello. Qui hanno iniziato a scagliare oggetti contro i reparti delle Forze dell’Ordine, che hanno respinto l’assalto. Successivamente, i manifestanti si sono diretti verso la sede RAI, dove hanno colpito alcuni mezzi dei reparti con calci e aste di bandiera, imbrattandoli con scritte. La protesta si è poi spostata alla Mole Antonelliana, dove circa 70 manifestanti sono entrati nell’edificio dopo aver aggredito il personale addetto ai controlli e forzato gli accessi. Alcuni sono saliti sulla balconata, rimuovendo le bandiere dell’Unione Europea, dell’Italia e del Comune di Torino e sostituendole con quelle della Palestina. Il Tricolore italiano è stato imbrattato con scritte come “FREE GAZA – 1312 – W GAZA – FREE Tiziano”. I manifestanti hanno poi fatto irruzione nei locali di Burger King e McDonald’s, imbrattandoli e danneggiando gli arredi.

Sciopero generale e scontri in stazione

Il 29 novembre 2024, durante lo sciopero generale indetto da CGIL e UIL, circa 700 antagonisti si sono uniti in coda al corteo ufficiale e hanno raggiunto piazza Castello, dando vita a un fitto lancio di uova con vernice contro la Prefettura e le Forze dell’Ordine. Successivamente, i manifestanti hanno tentato di entrare nella stazione ferroviaria di Porta Nuova, aggredendo gli operatori di Polizia a presidio degli accessi. Non riuscendo nell’intento, il corteo si è diretto verso la stazione di Porta Susa, dove gli antagonisti hanno occupato i binari, causando la sospensione temporanea della circolazione ferroviaria. In questa occasione, un operatore della Digos è stato aggredito e gli è stato sottratto il telefono personale con cui stava documentando le azioni delittuose. Nel corso di questi episodi sono rimasti feriti 7 operatori del Reparto Mobile di Torino.

Corteo studentesco pro Palestina e nuovi scontri

Il 13 dicembre 2024, in occasione di un corteo studentesco pro Palestina, circa 350 antagonisti hanno lanciato uova e fumogeni contro l’Ufficio Scolastico Regionale e le Forze dell’Ordine. Successivamente, si sono diretti al Politecnico, dove hanno tentato di forzare lo sbarramento dei reparti schierati, effettuando anche un fitto lancio di pietre contro gli operatori. I manifestanti sono poi entrati nell’ateneo, imbrattandolo con scritte, e si sono spostati alla sede della RAI, dove hanno cercato di accedere sollevando una grata a protezione dell’ingresso pedonale. In questi episodi sono rimasti feriti un operatore del Reparto Mobile di Torino e uno del Gabinetto Interregionale di Polizia Scientifica.

Alcuni dei soggetti destinatari dell’ordinanza cautelare risultano già indagati e sottoposti a misure in altri procedimenti penali per fatti analoghi.

