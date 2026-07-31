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È scattato un arresto per detenzione illegale di armi da guerra a Torino: un cittadino italiano di 60 anni è stato fermato dopo che, durante una perquisizione, sono state rinvenute una pistola mitragliatrice, una carabina e numerose munizioni nascoste nella sua abitazione. L’intervento è stato eseguito nell’ambito di un’attività investigativa avviata dal Commissariato di P.S. Borgo Po.

Le indagini e la scoperta delle armi

Come indicato dal portale ufficiale della Polizia di Stato, nei giorni scorsi gli agenti del Commissariato di P.S. Borgo Po hanno effettuato una perquisizione in un appartamento situato in corso Moncalieri, a Torino. L’operazione, parte di un’attività investigativa più ampia, è stata estesa anche alla soffitta dell’edificio. Durante la perquisizione, gli agenti hanno individuato un’intercapedine nascosta sotto un lucernario, completamente riempita di argilla espansa. Dopo aver tentato di rimuovere manualmente il materiale, risultato particolarmente compatto, è stata praticata un’apertura nella parte inferiore della parete per accedere al vano nascosto.

L’apertura dell’intercapedine ha permesso di scoprire una lunga cassa di legno, accuratamente occultata e protetta. Per estrarla in sicurezza è stato richiesto l’intervento degli Artificieri della Polizia di Stato. All’interno della cassa, gli agenti hanno rinvenuto una pistola mitragliatrice, custodita in involucri protettivi, insieme a quattro caricatori e numerose munizioni. Nel corso della stessa perquisizione, è stata inoltre trovata una carabina, nascosta all’interno di un tubo di scolo collegato all’intercapedine.

L’arresto e le indagini in corso

Al termine delle operazioni, il cittadino italiano di 60 anni è stato arrestato con l’accusa di detenzione illegale di armi da guerra. L’uomo è stato messo a disposizione dell’Autorità giudiziaria e trasferito presso la Casa Circondariale “Lorusso e Cutugno” di Torino. Nel frattempo, il Gabinetto Interregionale di Polizia Scientifica ha avviato accertamenti per verificare se le armi sequestrate siano state utilizzate in precedenti eventi delittuosi.

IPA