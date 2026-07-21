Da oltre 20 anni informa in modo indipendente, serio, affidabile e originale su tutto quanto accade in Italia e nel mondo. Cronaca, Politica, Economia, Spettacolo: tutta l'attualità che fa notizia, finisce sotto il suo microscopio. Virgilio Notizie è alimentato da un team di giornalisti tutti under 35 e nativi digitali. Missione: con un linguaggio semplice e diretto rendere chiari, comprensibili e interessanti i fatti del giorno.

Un arresto e 32 dosi di cocaina sequestrate nel quartiere Parella di Torino. Un cittadino senegalese di 34 anni è stato fermato per detenzione di sostanze stupefacenti ai fini di spaccio e resistenza a Pubblico Ufficiale, dopo essere stato sorpreso a nascondere la droga in una cassetta dell’energia elettrica pubblica.

Operazione della Polizia di Stato nel quartiere Parella

Stando alle informazioni pubblicate sul sito della Polizia di Stato, l’intervento è stato condotto dagli agenti del Commissariato di P.S. “San Donato” a seguito di alcune segnalazioni ricevute dai residenti. Le denunce riguardavano presunte attività di spaccio e la commissione di reati di natura predatoria nell’area compresa tra Corso Monte Grappa, Via Valentino Carrera, Via Asinari di Bernezzo e Via Baveno, nel quartiere Parella di Torino.

Le indagini e l’osservazione degli agenti

Per rispondere alle segnalazioni, la Polizia ha predisposto specifici servizi di osservazione, utilizzando auto civetta per monitorare la zona. Nel corso di uno di questi appostamenti, avvenuto in un pomeriggio degli scorsi giorni, gli agenti hanno notato un uomo che si muoveva con fare sospetto in via Asinari di Bernezzo. L’individuo, con atteggiamento guardingo, si è diretto verso una cassetta dell’energia elettrica situata all’angolo con Via Baveno, da cui ha prelevato un piccolo involucro che ha poi nascosto nella bocca.

Il tentativo di fuga e la resistenza all’arresto

Poco dopo, il sospettato si è allontanato salendo a bordo di un’autovettura che ha compiuto un breve giro dell’isolato, per poi farlo scendere nello stesso punto di partenza. Ritenendo che fosse in corso un’attività di spaccio, i poliziotti hanno deciso di intervenire e controllare l’uomo. Alla vista degli agenti, il 34enne ha tentato la fuga, opponendo resistenza nel tentativo di sottrarsi all’arresto.

Il sequestro della droga e del denaro

Grazie al tempestivo intervento degli agenti, il cittadino senegalese è stato bloccato e, durante il fermo, ha espulso dalla bocca una dose sferica di sostanza stupefacente. L’ispezione dell’area retrostante la cassetta elettrica ha permesso di rinvenire, all’interno di un fazzoletto di carta, un sacchetto contenente altre 32 dosi confezionate in modo identico, per un peso complessivo di circa 16 grammi di cocaina. Inoltre, l’uomo è stato trovato in possesso di 365 €, ritenuti provento dell’attività di spaccio e sottoposti a sequestro.

Arresto e provvedimenti successivi

Al termine delle operazioni, il 34enne è stato arrestato e, dopo la convalida dell’arresto, sottoposto alla misura della custodia cautelare in carcere. Il procedimento penale si trova attualmente nella fase delle indagini preliminari, e si ricorda che vige la presunzione di non colpevolezza a favore dell’indagato fino alla sentenza definitiva.

IPA