Un arresto per spaccio e il sequestro di oltre 1,2 kg di marijuana sono il risultato di un’operazione condotta dalla Polizia di Stato nei giorni scorsi a Torino, nel quartiere Barriera di Milano. Un cittadino nigeriano di 31 anni è stato fermato dagli agenti dopo una segnalazione di attività illecita. L’uomo è stato trovato in possesso di sostanze stupefacenti e denaro contante, come reso noto dalle autorità.

Le indagini e la segnalazione

Secondo quanto si legge sul sito della Polizia di Stato, l’operazione ha preso avvio a seguito di una segnalazione che indicava una possibile attività di spaccio nella zona di Barriera di Milano. Gli agenti del Commissariato di P.S. Barriera Milano hanno quindi intensificato i controlli in Via Salerno, dove hanno notato un uomo in bicicletta che si dirigeva verso Via Cigna.

L’osservazione e il controllo

Gli agenti hanno seguito con attenzione i movimenti del sospettato. Dopo averlo visto rientrare nella propria abitazione, il cittadino nigeriano è stato osservato mentre usciva nuovamente a bordo della sua bicicletta. Al suo ritorno, i poliziotti hanno deciso di procedere a un controllo più approfondito.

Il sequestro della droga e del denaro

Durante il controllo, gli agenti hanno avvertito un forte odore riconducibile a sostanza stupefacente provenire dall’abitazione dell’uomo. Questo elemento li ha spinti a estendere la perquisizione anche all’interno dell’appartamento. All’interno del forno della cucina è stato rinvenuto un quantitativo di marijuana superiore a 1,2 kg, mentre nel salotto sono stati trovati 1825 euro in contanti, ritenuti provento dell’attività di spaccio.

L’arresto e la posizione dell’indagato

L’uomo, un cittadino nigeriano di 31 anni, è stato quindi tratto in arresto con l’accusa di detenzione ai fini di spaccio di sostanza stupefacente. Il procedimento penale si trova attualmente nella fase delle indagini preliminari, e nei confronti dell’indagato vige la presunzione di innocenza fino a sentenza definitiva.

L’arresto del cittadino nigeriano di 31 anni per detenzione ai fini di spaccio di sostanza stupefacente e il sequestro di oltre 1,2 kg di marijuana e 1825 euro in contanti rappresentano un importante risultato per la Polizia di Stato di Torino. L’operazione testimonia l’impegno costante delle forze dell’ordine nella lotta contro il traffico di droga e nella tutela della sicurezza dei cittadini.

