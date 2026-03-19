Da oltre 20 anni informa in modo indipendente, serio, affidabile e originale su tutto quanto accade in Italia e nel mondo. Cronaca, Politica, Economia, Spettacolo: tutta l'attualità che fa notizia, finisce sotto il suo microscopio. Virgilio Notizie è alimentato da un team di giornalisti tutti under 35 e nativi digitali. Missione: con un linguaggio semplice e diretto rendere chiari, comprensibili e interessanti i fatti del giorno.

Quattro persone arrestate, questo il bilancio di un’operazione della Polizia di Stato che ha smantellato una banda responsabile di tre violente rapine tra il centro e le zone della movida di Torino. I provvedimenti sono stati eseguiti nei giorni scorsi, al termine di un’indagine coordinata dalla Procura della Repubblica che ha permesso di ricostruire i dettagli degli episodi e di identificare i presunti autori.

Paura nella zona della movida di Torino

Stando alle informazioni pubblicate sul sito della Polizia di Stato, l’attività investigativa è stata condotta dalla Sezione “Falchi” della Squadra Mobile di Torino sotto la costante supervisione della Procura. Gli agenti hanno dato esecuzione a un’ordinanza di custodia cautelare in carcere emessa dal G.I.P. presso il Tribunale di Torino nei confronti di due cittadini egiziani ritenuti responsabili, a vario titolo, di una serie di rapine particolarmente violente commesse nel capoluogo piemontese.

Un terzo provvedimento cautelare è stato notificato a un altro cittadino egiziano, considerato il “leader” della banda, già detenuto per fatti analoghi. L’operazione rappresenta la conclusione di un’articolata indagine che aveva già portato, in precedenza, all’arresto di altri giovani individuati come membri del gruppo criminale responsabile delle aggressioni.

Tre rapine violente tra giardini e parchi cittadini

Gli investigatori sono riusciti a ricostruire tre distinti episodi di rapina, due dei quali avvenuti all’interno del giardino “Sambuy” e il terzo nei pressi del Parco del Valentino, a Torino.

Tutti gli episodi sono stati caratterizzati da un modus operandi particolarmente aggressivo: le vittime venivano avvicinate in strada e colte di sorpresa mentre i rapinatori agivano in gruppo, utilizzando coltelli per minacciare e spray urticanti per accecare temporaneamente le persone aggredite. In questo modo impedivano qualsiasi reazione e si assicuravano la fuga dopo aver strappato dal collo delle vittime le collane d’oro che indossavano.

Le azioni predatorie della banda hanno seminato paura e allarme sociale tra i cittadini, soprattutto nelle aree della movida, già teatro di altri episodi di criminalità negli ultimi mesi.

Il ruolo dei social network e l’identificazione dei responsabili

Durante le indagini la Polizia ha scoperto che alcuni dei giovani indagati erano particolarmente attivi sui social network, dove spesso ostentavano atteggiamenti di sfida e mostravano le proprie “imprese” criminali. Questo comportamento ha contribuito a delineare il profilo del gruppo e a raccogliere ulteriori elementi utili all’inchiesta.

Determinante per l’identificazione dei responsabili è stato il lavoro investigativo svolto dalla Squadra Mobile, che ha analizzato i sistemi di videosorveglianza, effettuato riconoscimenti fotografici e svolto una costante attività di riscontro sul territorio. Grazie a queste attività, gli agenti sono riusciti a ricostruire la composizione della banda e i ruoli dei singoli partecipanti nei diversi episodi.

Le misure cautelari e la fase delle indagini

L’operazione ha permesso di chiudere il cerchio su un gruppo di giovani ritenuti responsabili di gravi azioni predatorie che avevano destato forte allarme sociale. Tutti i soggetti coinvolti sono stati assicurati alla giustizia. Il procedimento penale si trova ancora nella fase delle indagini preliminari e, come previsto dalla legge, vige la presunzione di non colpevolezza a favore degli indagati fino alla sentenza definitiva

L’operazione della Polizia di Stato ha rappresentato una risposta concreta alle richieste di sicurezza provenienti dalla cittadinanza e dagli operatori delle zone della movida. La chiusura delle indagini e l’arresto dei presunti responsabili delle rapine hanno contribuito a ristabilire un clima di maggiore tranquillità nelle aree maggiormente colpite dai recenti episodi di criminalità.

Le forze dell’ordine hanno sottolineato l’importanza della collaborazione tra istituzioni e cittadini per contrastare fenomeni di violenza e aggressione che minano la sicurezza urbana. L’attenzione resta alta, con l’impegno a proseguire nelle attività di prevenzione e controllo del territorio per garantire la tutela della collettività.

IPA