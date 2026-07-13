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Un intervento di solidarietà e vicinanza umana è stato compiuto nei giorni scorsi a Torino, dove un uomo ultranovantenne ha chiesto aiuto al Numero Unico di Emergenza 112, sopraffatto dalla solitudine dopo la perdita della moglie. L’episodio, segnalato dalle forze dell’ordine, ha visto la Polizia di Stato rispondere non solo a una richiesta di soccorso, ma anche a un profondo bisogno di ascolto e compagnia.

L’arrivo degli agenti e il racconto dell’anziano

Stando alle informazioni pubblicate sul sito della Polizia di Stato, tutto ha avuto inizio quando l’anziano, rimasto solo dopo la recente scomparsa della moglie, ha composto il 112 chiedendo aiuto. Durante la conversazione con la Centrale Operativa, l’uomo è apparso in evidente difficoltà e le sue parole sono risultate poco comprensibili, segno di un forte disagio emotivo.

Una pattuglia del Commissariato di Pubblica Sicurezza Centro è stata subito inviata presso l’abitazione dell’uomo. Al loro arrivo, i poliziotti hanno trovato l’anziano ad attenderli con la porta di casa già aperta. L’uomo ha raccontato agli agenti di aver perso la moglie solo pochi mesi prima, una figura a cui era profondamente legato e che rappresentava il suo ultimo punto di riferimento, dopo la precedente scomparsa del figlio. La solitudine improvvisa lo ha spinto a cercare qualcuno con cui parlare e condividere qualche momento di compagnia.

Un gesto di umanità: ascolto e conforto

Gli operatori della Polizia si sono trattenuti con l’anziano per oltre un’ora, ascoltando il suo racconto e offrendogli sostegno e conforto. Nel corso dell’incontro, anche una seconda Volante dell’Ufficio Prevenzione Generale e Soccorso Pubblico ha raggiunto l’abitazione. La presenza dei poliziotti ha visibilmente rasserenato l’uomo, che ha chiesto di poter immortalare il momento con una fotografia insieme agli agenti.

Al termine dell’intervento, gli agenti hanno salutato l’anziano e sono tornati al loro regolare servizio. L’episodio, avvenuto a Torino, ha rappresentato una risposta concreta non solo a una richiesta di aiuto, ma anche a un bisogno di umanità e vicinanza, sottolineando il ruolo sociale delle forze dell’ordine nel territorio.

IPA