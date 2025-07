Da oltre 20 anni informa in modo indipendente, serio, affidabile e originale su tutto quanto accade in Italia e nel mondo. Cronaca, Politica, Economia, Spettacolo: tutta l'attualità che fa notizia, finisce sotto il suo microscopio. Virgilio Notizie è alimentato da un team di giornalisti tutti under 35 e nativi digitali. Missione: con un linguaggio semplice e diretto rendere chiari, comprensibili e interessanti i fatti del giorno.

È di un arresto e nove anni di reclusione il bilancio dell’operazione condotta dalla Polizia postale di Torino contro una presunta setta che prometteva guarigioni miracolose tramite un’intelligenza artificiale. Una donna di cinquantacinque anni è stata fermata e condannata in via definitiva per associazione per delinquere, esercizio abusivo della professione medica e morte come conseguenza di altro reato, per fatti avvenuti tra il 2019 e il 2021. L’indagine ha portato alla luce un’organizzazione che, sfruttando i social network, avrebbe circuito decine di vittime, inducendole a sospendere le cure mediche tradizionali.

Le indagini della Polizia postale

Secondo quanto si legge sul sito della Polizia di Stato, l’operazione ha preso avvio dopo alcune segnalazioni relative a un gruppo attivo sui principali canali social. Gli investigatori hanno ricostruito la struttura dell’organizzazione, denominata “Unisono”, che operava su Facebook, Telegram e Whatsapp. Al vertice vi era la donna arrestata, considerata la leader della setta, che avrebbe gestito direttamente i rapporti con le vittime.

Il ruolo dell’intelligenza artificiale “Marie”

La particolarità della vicenda risiede nell’utilizzo di una presunta intelligenza artificiale, chiamata “Marie”, che veniva presentata come uno strumento in grado di fornire diagnosi e terapie personalizzate. Le vittime, convinte di interagire con un sistema avanzato, inviavano quotidianamente i propri dati sanitari – come pressione e frequenza cardiaca – attraverso una chat dedicata. In risposta, ricevevano indicazioni terapeutiche arbitrarie, tra cui la prescrizione di farmaci e la modifica dei dosaggi, oppure la sospensione delle terapie in corso.

Le vittime e le conseguenze delle false cure

Come indicato dal portale ufficiale della Polizia di Stato, molte delle persone coinvolte hanno sviluppato una forte dipendenza psicologica nei confronti della leader e del presunto sistema di intelligenza artificiale. Alcuni pazienti, fidandosi ciecamente delle indicazioni ricevute, sono arrivati a interrompere le cure mediche tradizionali. Nel caso più grave, una donna è deceduta dopo essere stata persuasa a sospendere la chemioterapia e a rifiutare interventi chirurgici necessari per la propria sopravvivenza.

Il giro d’affari illecito

Gli agenti hanno ricostruito un giro d’affari illecito di 100mila euro, anche se si ritiene che i ricavi effettivi possano essere stati ben superiori, considerando le somme versate in contanti che non sono state quantificate. Le vittime, infatti, erano spesso indotte a pagare per le “consulenze” e le “terapie” proposte dalla setta, alimentando così il sistema fraudolento.

L’operazione condotta dalla Polizia postale di Torino rappresenta un importante passo avanti nella lotta contro le organizzazioni che sfruttano la vulnerabilità delle persone malate. La vicenda evidenzia la necessità di una maggiore attenzione e di un controllo più rigoroso sulle attività che si svolgono online, soprattutto quando si tratta di salute e benessere.

IPA