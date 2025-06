Torino, ragazza in bilico sul davanzale al quinto piano: i poliziotti la salvano e la riportano in ospedale

Da oltre 20 anni informa in modo indipendente, serio, affidabile e originale su tutto quanto accade in Italia e nel mondo. Cronaca, Politica, Economia, Spettacolo: tutta l'attualità che fa notizia, finisce sotto il suo microscopio. Virgilio Notizie è alimentato da un team di giornalisti tutti under 35 e nativi digitali. Missione: con un linguaggio semplice e diretto rendere chiari, comprensibili e interessanti i fatti del giorno.

È stato un intervento tempestivo quello che ha visto protagonisti due agenti della Polizia di Stato a Torino, dove una giovane è stata soccorsa mentre si trovava in pericolo di caduta da una finestra. L’episodio è avvenuto mercoledì mattina in via Borgaro, durante un controllo straordinario del territorio. La ragazza è stata salvata grazie alla prontezza degli agenti, che sono riusciti a raggiungerla e a metterla in sicurezza.

Il salvataggio in via Borgaro

Secondo quanto si legge sul sito della Polizia di Stato, l’intervento è avvenuto nell’ambito di un controllo straordinario del territorio coordinato dal Commissariato di P.S. “Madonna di Campagna”. La pattuglia del Reparto Prevenzione Crimine “Piemonte” è stata allertata della presenza di una giovane in procinto di cadere da una finestra al quinto piano di uno stabile in via Borgaro. Gli agenti, approfittando della presenza di altre persone nel cortile che distraevano la ragazza, sono riusciti a raggiungerla rapidamente e a trarla in salvo.

Il supporto alla giovane

Dopo aver messo in sicurezza la giovane, i poliziotti si sono occupati di tranquillizzarla, rimanendo con lei fino all’arrivo dei medici. La ragazza è stata poi trasportata in ospedale per ulteriori accertamenti. Tuttavia, durante le fasi del triage, ha tentato di allontanarsi, uscendo dal pronto soccorso e attraversando la strada. Gli agenti, con prontezza, sono riusciti a fermarla e a ricondurla in ospedale, garantendo così la sua sicurezza.

Un intervento che ha evitato il peggio

L’episodio ha messo in luce l’importanza della presenza costante delle forze dell’ordine sul territorio e la loro capacità di intervenire prontamente in situazioni di emergenza. Grazie alla loro professionalità, è stato possibile evitare una tragedia e garantire la sicurezza della giovane. L’intervento dei poliziotti del Reparto Prevenzione Crimine “Piemonte” è stato fondamentale per il buon esito dell’operazione.

Fonte foto: IPA