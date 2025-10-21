Da oltre 20 anni informa in modo indipendente, serio, affidabile e originale su tutto quanto accade in Italia e nel mondo. Cronaca, Politica, Economia, Spettacolo: tutta l'attualità che fa notizia, finisce sotto il suo microscopio. Virgilio Notizie è alimentato da un team di giornalisti tutti under 35 e nativi digitali. Missione: con un linguaggio semplice e diretto rendere chiari, comprensibili e interessanti i fatti del giorno.

Un arresto a Torino, dove un giovane di 23 anni di nazionalità egiziana è stato fermato per furto con strappo ai danni di una mamma che passeggiava con il figlioletto. L’episodio si è verificato sul Lungo Dora Siena, dove il telefono sottratto è stato prontamente riconsegnato alla vittima. L’arresto è stato convalidato dall’Autorità Giudiziaria.

La ricostruzione dei fatti

Stando alle informazioni pubblicate sul sito della Polizia di Stato, l’azione delle forze dell’ordine ha avuto inizio in Corso Regina Margherita, all’altezza di Via Carlo Denina. Qui, gli agenti di una Volante dell’Ufficio Prevenzione Generale e Soccorso Pubblico della Questura di Torino hanno udito le grida di una donna che chiedeva aiuto. Un passante si è avvicinato agli operatori, riferendo di aver appena assistito a un furto: un giovane incappucciato aveva sottratto il cellulare a una mamma che stava passeggiando con il figlio di pochi mesi in braccio.

L’intervento della Polizia e l’arresto

Ricevuta la segnalazione, i poliziotti hanno immediatamente diffuso via radio la descrizione del sospetto, permettendo così agli altri equipaggi presenti in zona di partecipare alle ricerche. Poco dopo, un’altra pattuglia dell’UPGSP ha individuato il giovane a poche centinaia di metri di distanza, mentre correva in direzione di Lungo Dora Siena. Gli agenti sono riusciti a raggiungerlo rapidamente: il ventitreenne ha tentato una breve fuga, ma ha desistito di fronte al tempestivo intervento della Volante e di un secondo equipaggio del Commissariato Dora Vanchiglia, giunto in supporto.

Recupero della refurtiva e convalida dell’arresto

Durante il controllo, il cellulare appena sottratto è stato trovato addosso al giovane e subito restituito alla legittima proprietaria. Il ventitreenne, già sottoposto all’obbligo di presentazione giornaliera alla Polizia Giudiziaria da alcuni mesi, è stato arrestato per furto con strappo. L’arresto è stato successivamente convalidato dall’Autorità Giudiziaria.

Le indagini in corso

Il procedimento penale si trova attualmente nella fase delle indagini preliminari. Come ricordato dalla Polizia di Stato, vige la presunzione di non colpevolezza dell’indagato fino a sentenza definitiva. L’episodio, avvenuto nelle scorse ore a Torino, sottolinea ancora una volta l’importanza della collaborazione tra cittadini e forze dell’ordine per garantire la sicurezza nelle aree urbane.

