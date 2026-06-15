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È stato scongiurato un gesto estremo nella zona Cenisia di Torino grazie all’intervento tempestivo delle forze dell’ordine. Un uomo, che si era sporto pericolosamente dal balcone del proprio appartamento, è stato tratto in salvo grazie all’azione coordinata di Polizia e Vigili del Fuoco, intervenuti dopo una segnalazione. L’uomo è stato affidato alle cure dei sanitari.

La segnalazione e l’arrivo delle forze dell’ordine

Stando alle informazioni pubblicate sul sito della Polizia di Stato, l’allarme è scattato nella prima mattinata di oggi, intorno alle 6:45. Una donna ha contattato il 112 NUE per segnalare la presenza di un uomo che si sporgeva in modo pericoloso dal parapetto di un balcone situato al quinto piano di uno stabile in zona Torino Cenisia. La situazione appariva subito critica: l’uomo aveva scavalcato la ringhiera del proprio appartamento e sembrava intenzionato a compiere un gesto estremo.

L’intervento degli agenti e dei Vigili del Fuoco

Gli agenti dell’Ufficio Prevenzione Generale e Soccorso Pubblico, insieme al personale del Commissariato San Paolo, sono giunti rapidamente sul posto. Dopo aver verificato la fondatezza della segnalazione, hanno trovato l’uomo in bilico sul cornicione, aggrappato con le mani alla ringhiera. Valutando la gravità della situazione, i poliziotti hanno organizzato un intervento coordinato: alcuni agenti hanno raggiunto il balcone dell’appartamento adiacente per avvicinarsi all’uomo, mentre i Vigili del Fuoco sono riusciti ad accedere all’interno dell’abitazione.

Il salvataggio e l’assistenza sanitaria

L’azione simultanea delle due squadre ha permesso di mettere in sicurezza l’uomo in pochi istanti, evitando conseguenze tragiche. Una volta tratto in salvo, l’uomo è stato affidato alle cure del personale sanitario del 118, che lo ha trasportato in ospedale per ulteriori accertamenti e assistenza.

Il riconoscimento agli operatori

Al termine dell’operazione, il Questore di Torino, Massimo Gambino, ha incontrato personalmente gli operatori intervenuti. Durante l’incontro, il Questore ha espresso il proprio apprezzamento per la professionalità, la lucidità e il coraggio dimostrati dagli agenti e dai Vigili del Fuoco, sottolineando l’importanza della collaborazione tra le diverse forze impegnate nel delicato intervento che ha permesso il salvataggio dell’uomo.

IPA