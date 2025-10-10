Da oltre 20 anni informa in modo indipendente, serio, affidabile e originale su tutto quanto accade in Italia e nel mondo. Cronaca, Politica, Economia, Spettacolo: tutta l'attualità che fa notizia, finisce sotto il suo microscopio. Virgilio Notizie è alimentato da un team di giornalisti tutti under 35 e nativi digitali. Missione: con un linguaggio semplice e diretto rendere chiari, comprensibili e interessanti i fatti del giorno.

Dieci misure cautelari in un’operazione della Digos che ha colpito manifestanti accusati di resistenza aggravata a pubblico ufficiale, violenza privata aggravata e danneggiamento a seguito di una serie di episodi avvenuti tra ottobre 2023 e aprile 2024 a Torino. I provvedimenti sono stati emessi per fatti avvenuti durante diverse manifestazioni di protesta, con l’obiettivo di garantire la sicurezza pubblica e tutelare le forze dell’ordine impegnate nei servizi di ordine pubblico.

Le misure cautelari e le restrizioni imposte

Secondo quanto si legge sul sito della Polizia di Stato, le dieci persone coinvolte sono state sottoposte all’obbligo di presentazione quotidiana presso la Polizia giudiziaria e all’obbligo di dimora a Torino, con il divieto di allontanarsi dalla propria abitazione nelle ore notturne. Queste misure sono state adottate per prevenire ulteriori episodi di violenza e per monitorare costantemente gli indagati, ritenuti responsabili di aver partecipato attivamente a scontri e disordini durante le manifestazioni di protesta nel capoluogo piemontese.

I cinque episodi contestati: scontri e aggressioni

Le indagini hanno ricostruito cinque eventi principali, tutti caratterizzati da tentativi di forzare i blocchi delle forze dell’ordine e da aggressioni dirette agli agenti. Il primo episodio risale al 2 e 3 ottobre 2023, in occasione del II Festival delle regioni e delle province autonome. Durante la visita di alte cariche istituzionali, tra cui il presidente del Consiglio Giorgia Meloni, due cortei non autorizzati hanno più volte cercato di sfondare gli sbarramenti della Polizia, aggredendo gli agenti con spinte, calci, lanci di oggetti, sputi e colpi di asta di bandiera.

Il 17 novembre 2023, durante un corteo studentesco contro la riforma scolastica Valditara, i manifestanti hanno violato le prescrizioni del questore di Torino e si sono scontrati con il personale del Reparto mobile, impegnato a garantire il percorso stabilito per la manifestazione.

Un altro episodio si è verificato il 5 dicembre 2023 all’interno del campus universitario “Einaudi”, dove circa cento studenti dei collettivi di sinistra hanno impedito a una decina di giovani del Fuan di accedere all’ateneo per un volantinaggio. Dopo aver costretto i membri del Fuan ad allontanarsi, gli studenti dei collettivi hanno aggredito lo schieramento del Reparto mobile con sputi, calci, pugni, spintoni e lancio di oggetti, provocando il ferimento di dieci operatori di Polizia.

Il 13 febbraio 2024, durante una manifestazione pro Palestina davanti alla sede Rai, i manifestanti hanno tentato di sfondare i blocchi, lanciando oggetti e colpendo gli operatori con sputi, calci e aste di bandiera. In questa occasione sette operatori tra Polizia e carabinieri sono rimasti feriti e sono stati registrati danni ai mezzi di servizio. Successivamente, alcuni antagonisti hanno fatto irruzione in un McDonald’s, imbrattandolo e causando danni stimati in circa 10mila euro.

L’ultimo episodio contestato risale al 29 aprile 2024, in concomitanza con il “G7 clima, energia e ambiente” svoltosi a Venaria. Un corteo non preavvisato nel centro di Torino ha tentato di forzare gli schieramenti predisposti nelle aree di alloggio delle delegazioni partecipanti al vertice, con sputi, calci, spintoni, lancio di oggetti e aste contro gli operatori di Polizia. In questa circostanza sono rimasti feriti tre poliziotti del Reparto mobile e si è verificato il danneggiamento di un mezzo di servizio.

Le denunce precedenti e le accuse

Come indicato dal portale ufficiale della Polizia di Stato, oltre agli indagati raggiunti dalle misure cautelari, gli agenti di Torino avevano già denunciato 37 persone in relazione agli stessi fatti. Le accuse mosse comprendono resistenza aggravata, oltraggio a pubblico ufficiale, violenza privata aggravata, danneggiamento e inosservanza dei provvedimenti dell’Autorità. Queste denunce sono il risultato di un’attività investigativa approfondita, che ha permesso di identificare i responsabili dei disordini e di ricostruire la dinamica degli episodi contestati.

Le perquisizioni domiciliari e i reati collegati alle proteste pro Palestina

Stando alle informazioni pubblicate sul sito della Polizia di Stato, la Procura ha delegato l’esecuzione di 13 perquisizioni domiciliari nei confronti di individui indagati per reati come blocco stradale e ferroviario, danneggiamento, interruzione di pubblico servizio e violazione di domicilio. Questi reati sono collegati alle recenti manifestazioni pro Palestina svoltesi il 22 e 23 settembre e il 2 ottobre scorsi, con alcune persone identificate anche durante la manifestazione del 4 ottobre a Roma.

IPA