Da oltre 20 anni informa in modo indipendente, serio, affidabile e originale su tutto quanto accade in Italia e nel mondo. Cronaca, Politica, Economia, Spettacolo: tutta l'attualità che fa notizia, finisce sotto il suo microscopio. Virgilio Notizie è alimentato da un team di giornalisti tutti under 35 e nativi digitali. Missione: con un linguaggio semplice e diretto rendere chiari, comprensibili e interessanti i fatti del giorno.

È di 14 soggetti deferiti e oltre 6.500 complementi d’arredo sequestrati il bilancio di un’operazione della Guardia di Finanza, condotta sotto il coordinamento della Procura della Repubblica di Torino, per contrastare la contraffazione nel settore del design italiano. L’indagine, denominata “Gamba corta”, è stata svolta per tutelare il made in Italy e ha portato alla luce una rete di operatori economici attivi nell’importazione e commercializzazione di prodotti con segni falsi, privi di autorizzazione e, in alcuni casi, anche senza le necessarie certificazioni di sicurezza.

Le indagini e la fonte della notizia

Stando alle informazioni pubblicate sul sito della Guardia di Finanza, l’attività investigativa è stata avviata dal Nucleo di polizia economico-finanziaria Torino e si è inserita in un più ampio contesto di controlli mirati a proteggere il patrimonio industriale italiano. L’operazione ha visto il coinvolgimento diretto della locale Procura della Repubblica, che ha coordinato le indagini e disposto le perquisizioni presso le società coinvolte.

Come si è sviluppata l’operazione “Gamba corta”

L’operazione, denominata “Gamba corta”, ha preso avvio attraverso un’attenta osservazione e il monitoraggio delle catene commerciali retail presenti sul territorio e delle piattaforme di commercio elettronico specializzate nella vendita di complementi d’arredo. Questo lavoro di intelligence ha permesso di individuare una rete di operatori economici attivi nell’importazione, stoccaggio e commercializzazione di prodotti contraffatti, con sedi societarie distribuite nelle province di Roma, Milano, Napoli, Bari, Lecce, Frosinone, Padova, Treviso, Varese e Vicenza.

Le perquisizioni e i sequestri

Su disposizione della Procura della Repubblica di Torino, sono state eseguite perquisizioni mirate presso le società coinvolte, i punti vendita e le strutture logistiche, dislocate in diverse regioni italiane: Piemonte, Lombardia, Veneto, Lazio, Puglia e Campania. Gli interventi, condotti anche con il supporto dei reparti territorialmente competenti, hanno portato al sequestro di oltre 6.500 complementi d’arredo, tra lampade e sedute, che riproducevano fedelmente – ma senza alcuna autorizzazione – modelli iconici del design italiano, tutelati da diritti di proprietà intellettuale registrati anche a livello europeo.

I reati contestati e la ricostruzione della filiera

Le indagini hanno permesso di ricostruire l’intera filiera dell’importazione dall’estero, in particolare dalla Cina, e la rete di distribuzione dei prodotti contraffatti. In totale, sono 13 imprese risultate coinvolte nelle condotte illecite di introduzione nello Stato e commercio di prodotti con segni falsi, ricettazione e frode nell’esercizio del commercio. Gli investigatori, attraverso l’analisi dei documenti e il tracciamento dei flussi commerciali, hanno documentato i significativi volumi di elementi d’arredo contraffatti commercializzati nel tempo dalle società coinvolte, per molteplici migliaia di pezzi.

Rischi per la sicurezza dei consumatori

Un ulteriore elemento emerso riguarda la sicurezza dei prodotti sequestrati: numerosi articoli, in particolare le lampade, sono risultati privi delle certificazioni di sicurezza previste dalla normativa dell’Unione Europea. Questa mancanza rappresenta un potenziale rischio per la sicurezza dei consumatori che, ignari dell’origine illecita dei prodotti, avrebbero potuto acquistare articoli non conformi agli standard di sicurezza.

La tutela del made in Italy e le azioni della Guardia di Finanza

L’attività svolta dal Nucleo di polizia economico-finanziaria Torino si inserisce nelle azioni di contrasto alle forme di lesione del made in Italy e ai fenomeni distorsivi del mercato. La Guardia di Finanza ha ribadito il proprio impegno nella tutela dei cittadini e degli imprenditori onesti, sottolineando l’importanza di proteggere il patrimonio industriale nazionale e garantire la sicurezza dei consumatori.

Conclusioni e prospettive future

L’operazione “Gamba corta” rappresenta un ulteriore tassello nella lotta alla contraffazione e alla frode commerciale nel settore del design italiano. Il sequestro di oltre 6.500 articoli e il deferimento di 14 persone all’Autorità Giudiziaria testimoniano l’efficacia delle attività investigative e la determinazione delle forze dell’ordine nel contrastare i reati che minacciano il made in Italy. Le indagini proseguiranno per accertare eventuali ulteriori responsabilità e per garantire che i responsabili vengano perseguiti secondo la legge.

IPA