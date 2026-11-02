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Un uomo è stato arrestato a Torino per aver violato la misura cautelare dell’allontanamento dalla casa familiare e il divieto di avvicinamento ai congiunti. La violazione è emersa in modo paradossale: il soggetto si è presentato spontaneamente negli uffici della Questura accompagnato da due donne, in aperto contrasto con le prescrizioni impostegli dall’autorità giudiziaria, che gli vietavano di avvicinarsi ai familiari. I poliziotti hanno così fatto scattare immediatamente le manette.

La richiesta alla Questura di Torino

Come anticipato, due donne si sono recate di notte negli uffici della Questura di Torino insieme a un familiare, con l’intenzione di ritirare una denuncia presentata nei giorni precedenti.

Gli accertamenti hanno permesso di identificare l’uomo: era stato arrestato pochi giorni prima per maltrattamenti in famiglia.

Le misure imposte

Nei suoi confronti l’Autorità giudiziaria aveva disposto l’allontanamento dall’abitazione familiare, vietandogli di farvi ritorno senza autorizzazione. Gli era stato inoltre imposto di non avvicinarsi ai propri congiunti e di mantenere una distanza minima di 1000 metri dai luoghi da loro frequentati.

Poiché in una situazione di questo tipo l’arresto è obbligatorio, l’uomo è stato fermato con l’accusa di violazione dei provvedimenti di allontanamento dalla casa familiare e del divieto di avvicinamento.

La tutela delle persone offese

La Polizia ha richiamato l’importanza di rispettare le misure di protezione disposte dall’Autorità giudiziaria, in particolare nei casi di violenza domestica, per assicurare la tutela delle persone offese.

IPA