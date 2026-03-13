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È stata disposta la sospensione per 15 giorni della licenza di un esercizio pubblico situato nel quartiere Aurora di Torino, a seguito di controlli della Polizia di Stato che hanno rilevato la presenza di numerosi pregiudicati e diversi episodi di detenzione e spaccio di sostanze stupefacenti. Il provvedimento, emesso dal Questore, è stato adottato per garantire la sicurezza pubblica e prevenire ulteriori episodi illeciti.

Controlli straordinari nel quartiere Aurora

Secondo quanto si legge sul sito della Polizia di Stato, l’operazione ha avuto luogo nell’ambito di servizi straordinari di controllo del territorio, con particolare attenzione agli esercizi pubblici di Corso Brescia, nel quartiere Aurora di Torino. Gli agenti del Commissariato Dora Vanchiglia hanno effettuato verifiche mirate, identificando numerosi avventori all’interno di un locale già noto alle forze dell’ordine per la presenza di soggetti con precedenti penali.

Presenza di pregiudicati e reati contestati

Durante i controlli, il personale della Polizia ha identificato diversi clienti, tutti risultati gravati da precedenti per reati contro la persona, contro il patrimonio, contro la pubblica amministrazione, contro l’amministrazione della giustizia e contro la fede pubblica. Sono state inoltre riscontrate violazioni in materia di armi, sostanze stupefacenti e immigrazione. L’unità cinofila ha permesso di rinvenire un piccolo frammento di hashish in possesso di un cliente, che è stato sanzionato amministrativamente.

Accompagnamento per irregolarità nei documenti

Nel corso della stessa attività, due avventori sono stati accompagnati presso l’Ufficio Immigrazione poiché sprovvisti di documenti validi per l’identificazione. Questo episodio si inserisce in un quadro più ampio di irregolarità riscontrate all’interno del locale, già oggetto di precedenti controlli da parte delle forze dell’ordine.

Precedenti episodi di spaccio e arresti

Come indicato dal portale ufficiale della Polizia di Stato, già in passato gli operatori avevano accertato la presenza significativa di soggetti pregiudicati all’interno dell’esercizio. In una delle precedenti operazioni, un uomo aveva tentato di sottrarsi al controllo delle pattuglie dandosi alla fuga e cercando di disfarsi di sostanze stupefacenti. L’uomo era stato raggiunto e fermato dagli agenti, che lo avevano arrestato per detenzione di sostanza stupefacente ai fini di spaccio. In suo possesso sono stati trovati circa 125 grammi di hashish, 4 compresse di un farmaco psicotropo e 150 euro in contanti, ritenuti provento di attività illecita.

Ulteriori controlli e denunce

In un successivo controllo, avvenuto nel febbraio 2026, uno degli avventori presenti nel dehors del locale è stato trovato in possesso di circa 50 grammi di hashish e di 355 euro in contanti, di cui non ha saputo giustificare la provenienza. Per questo motivo, l’uomo è stato denunciato per detenzione di sostanza stupefacente ai fini di spaccio.

Chiusura immediata dell’esercizio

Alla luce dei numerosi episodi di spaccio e della presenza costante di soggetti pregiudicati, il Questore ha disposto la sospensione della licenza e la chiusura immediata dell’attività per 15 giorni. Il provvedimento mira a tutelare la sicurezza dei cittadini e a contrastare fenomeni di illegalità diffusa nel quartiere Aurora. L’intervento rappresenta una delle azioni più incisive messe in campo dalla Polizia di Stato per il ripristino della legalità nella zona di Torino.

IPA