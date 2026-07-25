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Un arresto per detenzione di sostanze stupefacenti ai fini di spaccio a Torino. Un giovane cittadino senegalese di 18 anni è stato fermato dagli agenti del Commissariato San Donato, dopo essere stato sorpreso a cedere cocaina nella zona tra corso Francia, via Schina e via Piffetti.

Le indagini e le segnalazioni dei residenti

Stando alle informazioni pubblicate sul sito della Polizia di Stato, l’intervento degli agenti è stato preceduto da alcune segnalazioni e esposti presentati dai cittadini, che avevano denunciato una crescente attività di spaccio e la presenza di reati predatori nell’area compresa tra corso Francia, via Schina e via Piffetti. Queste segnalazioni hanno spinto gli investigatori del Commissariato di P.S. San Donato a organizzare specifici servizi di osservazione e controllo del territorio, posizionandosi in punti strategici per monitorare la situazione.

L’operazione di polizia e la cessione della droga

Durante uno di questi servizi, gli agenti hanno notato un uomo che si aggirava con fare sospetto all’incrocio tra corso Francia e via Schina. L’uomo, che controllava ripetutamente il proprio telefono cellulare, sembrava attendere qualcuno. Poco dopo, è stato raggiunto da un giovane a bordo di un monopattino elettrico, che ha estratto dalla tasca un involucro e lo ha consegnato in cambio di denaro. La cessione è avvenuta rapidamente, dopodiché il ragazzo sul monopattino si è allontanato in direzione di via Piffetti.

Il tentativo di fuga e l’inseguimento

Gli agenti sono prontamente intervenuti: uno di loro ha fermato l’acquirente, che ha consegnato la sostanza appena acquistata, risultata essere cocaina. Nel frattempo, i poliziotti hanno intimato l’alt al giovane senegalese, che però ha tentato la fuga accelerando sul monopattino elettrico. Ne è nato un breve inseguimento, terminato nei pressi della fermata della metropolitana in via Principi d’Acaja, dove il ragazzo è stato bloccato dagli agenti.

La perquisizione e il sequestro

A seguito della perquisizione personale, la Polizia ha rinvenuto e sequestrato il denaro appena ricevuto per la cessione della droga, oltre a 120 euro in contanti, ritenuti provento dell’attività di spaccio. Sono stati inoltre sequestrati due telefoni cellulari, presumibilmente utilizzati per contattare i clienti, e il monopattino elettrico impiegato per gli spostamenti. Anche la dose di cocaina ceduta all’acquirente è stata posta sotto sequestro.

L’arresto e le misure cautelari

Al termine delle attività, il giovane senegalese di 18 anni è stato arrestato e, dopo la convalida dell’arresto, sottoposto alla misura della custodia cautelare in carcere. Il procedimento penale si trova attualmente nella fase delle indagini preliminari e, come previsto dalla legge, vige la presunzione di innocenza fino a sentenza definitiva.

IPA