Torino, spaccio davanti alle scuole e alla parrocchia: il video

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Cinque presunti spacciatori, tra i 20 e i 30 anni, sono stati arrestati dai carabinieri perché spacciavano droga vicino alle scuole, in pieno centro a Torino, a due passi dalla Mole Antonelliana. I militari dell’Arma della stazione Po Vanchiglia hanno eseguito un’ordinanza di custodia cautelare in carcere emessa dal gip del tribunale di Torino. L’indagine ha fatto emergere che nel solo mese di novembre scorso (2025) i cinque – un rumeno, un malese, un gabonese e due senegalesi – avrebbero effettuato 176 cessioni di sostanze stupefacenti, tra hashish e marijuana, documentate anche attraverso servizi di osservazione e sistemi di videosorveglianza. In 53 casi sono stati eseguiti riscontri immediati sugli acquirenti, tra cui anche minorenni. Le dosi venivano vendute tra i 10 e i 20 euro, principalmente nelle ore serali e notturne, ma con episodi anche di giorno, in un’area frequentata da famiglie e bambini per la presenza di scuole e dell’oratorio della parrocchia Santa Giulia.