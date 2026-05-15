Torino, strappa la collanina d'oro a una 73enne ma lei reagisce e lo fa arrestare

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Una donna di 73 anni è stata scippata in pieno giorno a Torino, non lontano dalla chiesa della Gran Madre. La vittima è stata avvicinata da un giovane che le ha strappato dal collo una collanina d’oro del valore di circa mille euro, mentre un complice lo attendeva su un monopattino. Inaspettatamente, però, la donna ha reagito e con coraggio ha inseguito il ladro a piedi. L’intervento di alcuni passanti ha consentito di bloccarlo, fino all’arrivo dei carabinieri. L’uomo, un 24enne nordafricano senza fissa dimora, è stato arrestato con l’accusa di furto con strappo. La collanina è poi stata recuperata.