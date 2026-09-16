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Un 32enne straniero è stato denunciato a piede libero dalla Polizia di Stato per guida senza patente e recidiva, dopo essere stato sorpreso alla guida di una motocicletta di grossa cilindrata con patente revocata. L’episodio è avvenuto lungo l’autostrada A13, dove l’uomo si era fermato in corsia di emergenza. La denuncia è stata formalizzata per la reiterazione della violazione delle norme del Codice della Strada.

Il controllo e la scoperta della recidiva

Come indicato dal portale ufficiale della Polizia di Stato, la vicenda si è svolta nella giornata di venerdì 11 settembre, quando gli agenti della Polizia Stradale di Bologna hanno individuato un 32enne straniero fermo in corsia di emergenza sull’autostrada A13, al chilometro 24 in direzione sud.

L’intervento è scattato mercoledì pomeriggio, dopo che il Centro Operativo della Polizia Stradale (COPS) di Bologna ha inviato un equipaggio della Sottosezione Polizia Stradale di Altedo per verificare la presenza di un motoveicolo fermo. Il conducente ha dichiarato di essersi fermato per mancanza di carburante, ma il suo comportamento nervoso ha insospettito gli agenti, che hanno deciso di approfondire i controlli tramite le banche dati interforze.

Le verifiche e la denuncia

Dagli accertamenti è emerso che il 32enne era alla guida di una motocicletta da 1000 cc senza essere in possesso della patente di categoria A, necessaria per quel tipo di veicolo. Inoltre, la sua patente per la guida di autovetture risultava revocata dal 2022. Non solo: l’uomo era già stato sanzionato amministrativamente per la stessa violazione nel mese di marzo di quest’anno, configurando così una recidiva specifica che costituisce illecito penale.

Le conseguenze per il conducente

Alla luce delle prove raccolte, il 32enne è stato denunciato a piede libero all’Autorità Giudiziaria per la violazione reiterata delle norme del Codice della Strada. Il motoveicolo è stato sequestrato ai fini della confisca, come previsto dalla legge in caso di recidiva per guida con patente revocata.

Il contesto e la normativa

La Polizia di Stato sottolinea come la guida senza patente e la recidiva rappresentino gravi violazioni che mettono a rischio la sicurezza stradale. La reiterazione di tali comportamenti comporta sanzioni più severe, fino alla denuncia penale e al sequestro del veicolo. L’episodio avvenuto a Bologna si inserisce in un quadro di controlli intensificati sulle principali arterie autostradali per prevenire e reprimere condotte pericolose alla guida.

IPA