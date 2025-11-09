Torna il caldo con l’Estate di San Martino: le previsioni meteo per la prossima settimana

Giornalista pubblicista esperto di cultura, sport e cronaca, scrive anche di attualità, politica e spettacolo. Laureato in Scienze della Comunicazione, inizia a collaborare con testate locali di Benevento per poi passare a testate nazionali, per le quali si è occupato principalmente di approfondimenti sportivi e culturali. Lavora anche come editor.

Le previsioni meteo per la prossima settimana annunciano l’arrivo dell’Estate di San Martino, con condizioni di alta pressione e temperature sopra la media. Dopo le ultime piogge del weekend, il sole tornerà su gran parte d’Italia: al Sud si toccheranno punte di 25°C, mentre al Nord si formeranno nebbie e foschie. Il periodo stabile durerà fino al fine settimana, prima di un possibile peggioramento.

In arrivo l’Estate di San Martino porta sole e temperature in rialzo

Si prepara una settimana mite, con il ciclone che nelle ultime ore ha interessato il Mar Tirreno e il Sud Italia che si allontanerà gradualmente verso la Grecia, lasciando spazio a una rimonta anticiclonica che caratterizzerà tutta la prossima settimana.

Le prime schiarite si faranno strada già da lunedì 10 novembre, quando il tempo tornerà stabile su gran parte del Centro-Nord, mentre al Sud resisteranno ancora locali piogge e temporali residui, specie su Calabria e Sicilia orientale.

123RF Previsioni meteo per la prossima settimana: l’alta pressione porterà un aumento delle temperature, con l’arrivo dell’Estate di San Martino

Dalla giornata di martedì, l’alta pressione di matrice subtropicale si estenderà sull’intera Penisola, portando un sensibile aumento delle temperature e un generale miglioramento delle condizioni meteo. Si tratta della tradizionale “Estate di San Martino”, che come ogni anno intorno all’11 novembre regala un periodo di calma atmosferica e di clima insolitamente mite per la stagione autunnale.

Nebbie al Nord e caldo anomalo al Sud

Il quadro delineato dagli esperti meteo prevede tempo stabile e soleggiato per gran parte della settimana, con valori termici al di sopra delle medie stagionali.

Nonostante ciò, al Nord l’effetto dell’anticiclone porterà anche la formazione di foschie e nebbie dense in pianura, specie tra Lombardia, Veneto ed Emilia-Romagna, dove le temperature notturne rimarranno piuttosto basse.

Al Centro e al Sud invece il sole sarà protagonista. In Toscana, Lazio e Abruzzo si prevedono massime comprese tra 18 e 21 gradi, mentre in Sicilia e Sardegna si potranno raggiungere punte di 24-25°C. Anche in montagna si registrerà un marcato rialzo termico: lo zero termico tornerà oltre i 3000 metri sulle Alpi e a circa 2500 metri sugli Appennini, con un conseguente scioglimento della neve caduta nei giorni scorsi.

L’Estate di San Martino fino al weekend

La parentesi di bel tempo durerà almeno fino a venerdì 14 novembre, con giornate luminose e miti in gran parte del Paese. Nel fine settimana successivo non si prevedono cambiamenti significativi: solo sul Nord-Ovest e sulla Sardegna potrebbero arrivare deboli infiltrazioni umide, ma senza fenomeni di rilievo.

L’Estate di San Martino 2025 si annuncia dunque in “tono minore” rispetto agli anni passati, ma con un clima che ricorderà più la primavera che la metà di novembre.

Un anticipo di tepore che, come ricordano i meteorologi, è ormai un segnale sempre più frequente del cambiamento climatico in atto, con ondate di caldo anomalo che si ripetono anche in pieno autunno.