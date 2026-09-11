Torna il caldo dopo la pioggia, ma secondo le previsioni meteo l'Anticiclone delle Azzorre non durerà a lungo

Domenica 13 settembre il tempo sarà in prevalenza stabile e soleggiato su gran parte dell'Italia. Al Nord sono previste condizioni generalmente serene o poco nuvolose, anche se nelle ore centrali della giornata potranno formarsi addensamenti sui rilievi alpini e prealpini. Dal tardo pomeriggio è atteso il passaggio di velature più compatte.

Anche al Centro e in Sardegna prevarrà il sole, con qualche addensamento pomeridiano lungo i rilievi. Al Sud è previsto un generale miglioramento, con ampie schiarite su Molise, Campania e Puglia. Qualche fenomeno potrà ancora interessare Basilicata, Calabria e Sicilia, soprattutto nelle zone interne e lungo i rilievi.

Le temperature minime saranno in calo su Calabria e Sicilia e stazionarie sulle altre regioni. Le massime, invece, sono previste in aumento soprattutto sulle Alpi, sui rilievi centrali, in Basilicata e Calabria.