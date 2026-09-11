Torna il caldo dopo la pioggia, ma secondo le previsioni meteo l'Anticiclone delle Azzorre non durerà a lungo
Meteo Italia, sole e caldo fino a martedì 15 settembre, poi arrivano piogge e temporali al Nord e successivamente al Centro-Sud
Il meteo sull’Italia cambia volto nei prossimi giorni: dopo il caldo anomalo, torna l’Anticiclone delle Azzorre, con una fase di stabilità e temperature più vicine alle medie stagionali. Il bel tempo, però, non durerà a lungo. Le previsioni indicano infatti un aumento dell’instabilità da mercoledì 16 settembre, con piogge e temporali inizialmente al Nord e poi, giovedì 17, anche al Centro e in parte del Sud.
Domenica 13 settembre, torna il sole sull'Italia
Domenica 13 settembre il tempo sarà in prevalenza stabile e soleggiato su gran parte dell'Italia. Al Nord sono previste condizioni generalmente serene o poco nuvolose, anche se nelle ore centrali della giornata potranno formarsi addensamenti sui rilievi alpini e prealpini. Dal tardo pomeriggio è atteso il passaggio di velature più compatte.
Anche al Centro e in Sardegna prevarrà il sole, con qualche addensamento pomeridiano lungo i rilievi. Al Sud è previsto un generale miglioramento, con ampie schiarite su Molise, Campania e Puglia. Qualche fenomeno potrà ancora interessare Basilicata, Calabria e Sicilia, soprattutto nelle zone interne e lungo i rilievi.
Le temperature minime saranno in calo su Calabria e Sicilia e stazionarie sulle altre regioni. Le massime, invece, sono previste in aumento soprattutto sulle Alpi, sui rilievi centrali, in Basilicata e Calabria.
Lunedì 14 settembre, sole e temperature più gradevoli
Lunedì 14 settembre l'Italia sarà ancora protetta da condizioni anticicloniche. Il tempo resterà stabile e soleggiato soprattutto al Centro-Nord, con qualche addensamento più consistente sulle Alpi e sulle Prealpi nelle ore centrali, ma senza precipitazioni di particolare rilievo.
Il tempo sarà prevalentemente sereno o poco nuvoloso anche al Sud. Qualche velatura e alcuni residui addensamenti potranno interessare la Sicilia orientale e il sud della Calabria, dove non sono esclusi brevi piovaschi.
La giornata segnerà quindi una fase di relativa tranquillità atmosferica, con temperature più vicine ai valori tipici del periodo. L'Anticiclone delle Azzorre favorirà condizioni più miti rispetto al caldo anomalo delle settimane precedenti, con giornate soleggiate e notti progressivamente più fresche.
Martedì 15 settembre, ancora prevalenza di sole
Martedì 15 settembre il quadro meteorologico resterà sostanzialmente stabile. Il cielo sarà prevalentemente sereno o poco nuvoloso su gran parte della Penisola, con qualche temporaneo aumento della nuvolosità nelle ore centrali della giornata.
Gli addensamenti interesseranno soprattutto i rilievi alpini, prealpini e appenninici della Calabria. Proprio su questi ultimi non si escludono locali e deboli precipitazioni.
Per il resto, la giornata sarà caratterizzata da condizioni ancora favorevoli e da una generale prevalenza del sole. Si tratterà però di una delle ultime giornate della fase stabile: il cambiamento del tempo è infatti atteso a partire da mercoledì 16 settembre.
Mercoledì 16 settembre, arrivano piogge e temporali al Nord
Mercoledì 16 settembre è previsto un aumento dell'instabilità sulle regioni settentrionali. Il peggioramento sarà legato all'arrivo di una nuova perturbazione proveniente dal Nord Europa, che inizierà a indebolire la struttura anticiclonica presente sull'Italia.
Secondo le previsioni dell'Aeronautica Militare, i fenomeni più significativi sono attesi sulle regioni del Nord-Est, dove potranno verificarsi rovesci e temporali. Il cambiamento sarà quindi più evidente al Nord, mentre sulle altre zone d'Italia la situazione potrebbe rimanere inizialmente più stabile.
Il peggioramento conferma la tendenza indicata anche dalle previsioni a medio termine: dopo alcuni giorni caratterizzati da sole e temperature più gradevoli, l'Italia si avvia verso una fase dal carattere più autunnale.
Giovedì 17 settembre, il maltempo si sposta al Centro e al Sud
Giovedì 17 settembre l'instabilità dovrebbe estendersi verso il Centro e alcune regioni meridionali. Le previsioni dell'Aeronautica Militare indicano precipitazioni diffuse su Centro, Campania e Puglia, localmente anche sotto forma di rovesci o temporali.
Il peggioramento sarà quindi più esteso rispetto alla giornata precedente, quando i fenomeni saranno concentrati soprattutto sulle regioni settentrionali e in particolare sul Nord-Est.
La settimana si chiuderà così con un netto cambio di scenario rispetto all'inizio del periodo: l'anticiclone delle Azzorre lascerà spazio a una fase più instabile, con piogge e temporali e condizioni meteorologiche più vicine a quelle tipiche dell'autunno.
Meteo, la settimana divisa in due: prima il sole, poi il maltempo
Il quadro delle previsioni meteo dei prossimi giorni mostra dunque una settimana divisa in due. Fino a martedì 15 settembre prevarranno condizioni stabili, con cieli in prevalenza sereni e temperature più vicine alle medie stagionali grazie all'influenza dell'Anticiclone delle Azzorre.
Da mercoledì 16 settembre, invece, è previsto un progressivo aumento dell'instabilità. Il maltempo interesserà inizialmente il Nord, soprattutto il Nord-Est, per poi spostarsi giovedì verso il Centro e alcune regioni del Sud. Una svolta che potrebbe segnare l'inizio di una fase più autunnale dopo il caldo anomalo che ha caratterizzato l'estate.