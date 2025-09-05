Torna il Covid con la variante Stratus, i sintomi e la nuova ondata di contagi in corso in Italia

Redattore esperto di economia, appassionato di tecnologia e sport. Scrive di attualità e cronaca. Laureato in Storia all’Università degli Studi di Milano, ha lavorato per diversi siti e redazioni.

Anche nel 2025 la fine del periodo estivo ha corrisposto a un aumento di casi di Covid-19. In Italia la variante dominante è la Stratus, proveniente dagli Usa, che conta ormai più del 50% dei casi registrati. I ricoveri rimangono contenuti e limitati ad anziani con altre patologie che aggravano il quadro sanitario.

La nuova ondata di Covid in Italia

Fin dall’inizio della pandemia da Covid-19 nel 2020 gli esperti hanno notato che il periodo tra la fine dell’estate e l’inizio dell’autunno è caratterizzato da un aumento dei casi del virus.

Una caratteristica che dimostra come il Sars-CoV-2 si sia evoluto in un virus stagionale, simile al modo in cui si comportano i rinovirus che causano le influenze comuni in inverno.

ANSA Vaccinazione contro il Covid-19

In Europa, questa tendenza si è notata soprattutto in Grecia, Irlanda, Romania e Francia, ma anche l’Italia non è rimasta esclusa. Sono aumentati i casi registrati e i ricoveri, anche se limitati a 80enni con comorbidità.

La variante Stratus dagli Usa

Oltre a stabilizzare la sua presenza in tutto il mondo, il Covid ha continuato a evolversi, prediligendo soprattutto un aumento della contagiosità in corrispondenza di una diminuzione della mortalità.

La nuova forma che ha assunto un ruolo dominante nel nostro Paese è la variante Stratus, che proviene dagli Stati Uniti. Si è generata dalla ricombinazione di altre mutazioni e rappresenta circa il 50% del totale dei casi in Italia.

I sintomi di questa variante somigliano molto a quelli conosciuti durante la prima fase della pandemia, con una grande diffusione delle perdite temporanee di olfatto e gusto, una delle conseguenze minori che avevano caratterizzato le prime ondate.

Il commento del virologo

Mauro Pistello, direttore dell’Unità di virologia dell’Azienda ospedaliera universitaria di Pisa, ha spiegato, in un’intervista ad Adnkronos, quello che potrà succedere il prossimo autunno:

È chiaro che c’è una fascia di popolazione vulnerabile, over 60-70, che ha perso nel tempo lo scudo immunologico, sia per una vaccinazione lontana nel tempo sia perché il Covid ha avuto una flessione e ci sono stati meno contagi. Bisogna lavorare sulla campagna vaccinale autunnale e spingere sia per l’antinfluenzale che per l’anti-Covid.