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È stato tratto in arresto un pregiudicato 47enne, originario della provincia di Cuneo ma residente in Francia, in esecuzione di un ordine di carcerazione emesso dalla Procura della Repubblica di Pesaro. L’uomo, condannato per furto aggravato, è stato individuato e fermato dagli agenti del Commissariato di P.S. di Gallipoli mentre soggiornava in una struttura ricettiva a pochi chilometri dalla città, dopo essere rientrato in Italia dalla Francia dopo sette anni di assenza.

La condanna e i fatti contestati

Come indicato dal portale ufficiale della Polizia di Stato, l’arresto è avvenuto nella giornata di ieri, quando gli agenti hanno eseguito un ordine di carcerazione nei confronti di un uomo di 47 anni, già noto alle forze dell’ordine. Il provvedimento era stato emesso in data 01.12.2020 dall’Ufficio Esecuzioni Penali della Procura della Repubblica di Pesaro, in seguito a una condanna divenuta definitiva nel 2018 su disposizione del Tribunale di Sorveglianza di Ancona.

L’uomo era stato condannato a 6 mesi di reclusione per furto aggravato commesso all’interno della casa circondariale di Pesaro, dove si trovava già detenuto per altra causa. La sentenza, ormai irrevocabile, ha portato all’emissione dell’ordine di carcerazione che gli agenti hanno potuto eseguire solo dopo averlo rintracciato sul territorio nazionale.

L’individuazione e l’arresto

L’individuazione del pregiudicato è stata resa possibile grazie a un sistema di allerta che si è attivato quando l’uomo ha preso alloggio presso una struttura ricettiva situata nei pressi di Gallipoli. L’uomo era appena rientrato in Italia, atterrando all’aeroporto di Brindisi con un volo proveniente dalla Francia, dopo un’assenza dal territorio nazionale durata sette anni.

Ultimate le formalità di rito e informato il Magistrato di turno della Procura della Repubblica di Lecce, il 47enne è stato associato alla casa circondariale Borgo San Nicola di Lecce, dove sconterà la pena residua per il furto aggravato commesso.

IPA