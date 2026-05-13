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Fatti di atti persecutori e minacce hanno portato all’arresto di un 33enne di Gallipoli, già noto alle forze dell’ordine, dopo settimane di appostamenti e intimidazioni ai danni della ex compagna. L’uomo è stato fermato grazie all’applicazione dell’arresto in flagranza differita, reso possibile dalle recenti modifiche al Codice Rosso rafforzato, dopo che la vittima è riuscita a documentare con il cellulare le sue azioni. L’arrestato è stato condotto presso la Casa Circondariale di Lecce, dove rimarrà a disposizione dell’Autorità Giudiziaria.

Le indagini e la ricostruzione dei fatti

Secondo quanto si legge sul sito della Polizia di Stato, la vicenda ha avuto come protagonista un 33enne residente a Gallipoli, disoccupato e già noto alle forze dell’ordine per precedenti simili. L’uomo era già stato destinatario di un ammonimento da parte del Questore di Lecce, dr. Giampietro Lionetti, e nel settembre dell’anno precedente era stato arrestato per gravi episodi di atti persecutori contro la stessa donna, finendo ai domiciliari.

La recidiva e la ripresa delle condotte persecutorie

Ottenuta la libertà nell’aprile di quest’anno, il 33enne aveva inizialmente tentato di riallacciare i rapporti con la vittima. Tuttavia, la situazione è rapidamente degenerata: dopo una breve frequentazione, sono ricominciate le minacce costanti e i messaggi offensivi inviati sul cellulare della donna.

Come indicato dal portale ufficiale della Polizia di Stato, nelle ultime settimane la situazione è precipitata. Le indagini hanno permesso di accertare che l’uomo aveva iniziato a compiere appostamenti notturni sotto l’abitazione della ex compagna, arrivando persino a pedinarla fino agli uffici del Commissariato di Pubblica Sicurezza di Gallipoli.

L’episodio culminante e la reazione della vittima

L’episodio più grave si è verificato la scorsa notte, quando il 33enne si è scagliato con calci contro la porta d’ingresso dell’abitazione della donna, nel tentativo di irrompere nell’appartamento. Non riuscendo a entrare, ha lanciato una pietra contro la finestra della camera da letto, infrangendone il vetro. Nonostante la paura, la vittima è riuscita a filmare l’aggressore mentre la minacciava e la insultava, fornendo così agli investigatori una prova decisiva.

L’arresto in flagranza differita grazie al Codice Rosso rafforzato

Stando alle informazioni pubblicate sul sito della Polizia di Stato, grazie all’analisi dei video raccolti dalla vittima e alle indagini condotte dagli agenti del Commissariato, è stato possibile applicare l’istituto dell’arresto in flagranza differita. Questa procedura, introdotta dalle recenti modifiche al cosiddetto “Codice Rosso rafforzato”, consente alla Polizia Giudiziaria di procedere all’arresto anche se l’autore non viene colto sul fatto, purché vi sia documentazione video o fotografica che attesti in modo inequivocabile la condotta delittuosa.

Le conseguenze per l’arrestato

Al termine degli adempimenti di rito e su disposizione del Pubblico Ministero di turno, l’arrestato è stato condotto presso la Casa Circondariale di Lecce, dove rimarrà a disposizione dell’Autorità Giudiziaria.

IPA