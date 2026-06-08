Torna l'Anticiclone delle Azzorre, sull'Italia pioggia e temporali ma anche caldo: le previsioni meteo

Giornalista pubblicista esperto di politica e con una passione per tecnologia e innovazione, scrive quotidianamente di cronaca e attualità. Marchigiano, studi in Comunicazione, collabora con diverse realtà editoriali locali e nazionali.

Sole, caldo ma anche pioggia e temporali. Le previsioni meteo per i prossimi giorni dipingono un’Italia spaccata in due. L’anticiclone delle Azzorre porterà il caldo, ma senza eccessi, in particolare al Centro-Sud, con tempo soleggiato e stabile e temperature in aumento. Mentre al Nord domina l’instabilità, con possibilità di piogge, anche intense, e temporali.

Torna l’Anticiclone delle Azzorre

La settimana dall’8 al 14 giugno si apre con l’Italia divisa in due dal punto di vista meteorologico: sole e caldo al Centro-Sud e Isole e instabilità al Nord.

Come spiega 3BMeteo, una circolazione depressionaria resta attiva nel Nord Europa, lambendo le regioni alpine, dove saranno possibili piogge e temporali.

ANSA

Mentre nel bacino del Mediterraneo arriva l’alta pressione dell’Anticiclone delle Azzorre, portando tempo più stabile e caldo.

Sole, caldo e temporali

Con questo quadro, nei prossimi giorni è previsto tempo stabile e soleggiato nelle regioni del Centro e del Sud e nelle Isole.

Con temperature in graduale aumento e valori tipicamente estivi.

Mentre al Nord dominerà l’instabilità, con temporali e locali precipitazioni, in particolare su Alpi e Prealpi.

Le previsioni meteo per i prossimi giorni

Nel dettaglio, per lunedì 8 giugno è previsto tempo stabile e soleggiato al Centro-Sud, con modesta variabilità diurna lungo l’Appennino. Al Nord soleggiato al mattino e più instabilità al pomeriggio, con possibili rovesci sull’arco alpino.

Martedì 9 è prevista l’intensificazione dell’instabilità al Nord, con possibili temporali nelle ore serali e notturne anche in pianura tra Lombardia, Veneto e Friuli-Venezia Giulia. Al Centro-Sud sempre tempo stabile e soleggiato.

Instabilità al Nord e soleggiato al Centro-Sud anche mercoledì 10.

Giovedì 11 instabilità residua, in particolare in Friuli ed Emilia-Romagna, soleggiato altrove. Al Sud sempre sole e caldo, mentre al Centro è prevista un po’ di variabilità, con possibili rovesci sul versante Adriatico.