Di nuovo libero l'uomo che rapì il piccolo Tommaso Onofri, la reazione di dolore della mamma

Laureata in Storia Contemporanea e specializzata in Editoria e Giornalismo alla Statale di Milano, ha frequentato un master in Giornalismo d'Inchiesta a Roma. Giornalista professionista dal 2016, si occupa di attualità. Ha realizzato due reportage in Iraq su donne ed ex calciatori.

Salvatore Raimondi, l’uomo che, insieme a Mario Alessi, rapì il piccolo Tommaso Onofri, la sera del 2 marzo 2006 a Parma, è tornato in libertà. Raimondi ha finito di scontare i vent’anni di carcere che gli erano stati inflitti, in rito abbreviato, per il sequestro del bimbo di 18 mesi. Il piccolo fu trovato morto il primo aprile 2006.

Chi è Salvatore Raimondi

La notizia è riportata dalla Gazzetta di Parma. Salvatore Raimondi, che non era stato ritenuto responsabile dell’omicidio del piccolo Tommy, torna dunque in libertà dopo aver scontato la pena di 20 anni.

Raimondi fu colui che sfilò il piccolo Tommy dal seggiolone: in quel modo lasciò un’impronta sul nastro adesivo con cui fu legata tutta la famiglia (la mamma, il papà e il fratello di Tommaso).

ANSA

Tommaso Onofri fu rapito a 18 mesi il 2 marzo 2006: il suo corpo fu trovato il primo aprile

Fu Raimondi il primo a crollare e a confessare che erano stato lui e Alessi, con la complicità di Antonella Conserva, a organizzare il sequestro del bambino.

Raimondi era stato arrestato, insieme a Mario Alessi e Antonella Conserva, la sera del primo aprile 2006, quando venne ritrovato il corpo di Tommaso Onofri. Sempre Raimondi raccontò poi che fu Alessi a colpire il piccolo con una vanghetta e a soffocarlo in via del Traglione, quando lui se ne era già andato.

Il sequestro del piccolo Tommy

Tommaso Onofri venne rapito dalla casa di famiglia a Casalbaroncolo, in provincia di Parma: l’obiettivo era ottenere il pagamento di un riscatto, visto che i rapitori erano convinti che i genitori, Paolo Onofri e Paola Pellinghelli, avessero accesso a importanti risorse economiche.

Circa un mese dopo il sequestro il muratore Mario Alessi, che aveva precedentemente lavorato a casa Onofri, e il complice Salvatore Raimondi, confessarono il delitto e indicarono alla polizia il punto dove il cadavere del bimbo era stato occultato.

Assieme ad Alessi e Raimondi fu anche condannata la compagna del muratore, Antonella Conserva.

Le condanne per l’omicidio e il sequestro

Mario Alessi è stato condannato in via definitiva all’ergastolo per il rapimento e l’uccisione di Tommaso, Antonella Conserva sta ancora scontando 24 anni per il sequestro.

Salvatore Raimondi ha lasciato il carcere di Forlì: in realtà aveva già finito di scontare la pena nel 2022 ma era rimasto in cella perché nel 2018 era stato condannato in via definitiva a 3 anni e mezzo per estorsione nei confronti di un altro detenuto.

Raimondi ha beneficiato degli sconti previsti dalla “liberazione anticipata” e già dalla primavera dello scorso anno era in semilibertà: usciva la mattina dal carcere per andare a lavorare come operaio in una ditta di Forlì e rientrava la sera.

Nel 2016 si è sposato in carcere con una detenuta, che deve ancora finire di scontare la sua condanna. “È passato dalla semilibertà alla libertà. Durante la pena, per sua scelta, non ha mai voluto richiedere permessi premio”, ha detto il suo difensore Marco Gramiacci.

La mamma di Tommy: “Noi condannati a vita”

“Prima o poi me l’aspettavo, visto che era già in semilibertà. Che si goda la sua vita, noi invece siamo condannati per sempre”, è il commento della madre del piccolo Tommy, Paola Pellinghelli, intervistata dalla Gazzetta di Parma.

“A nessuno dei tre auguro del male: se sono credenti, faranno i conti con Dio. Ma non voglio sentire parlare di perdono“, aggiunge la donna. “Per me sono tutti e tre sullo stesso piano. Non perché ha aiutato la giustizia, è diverso dagli altri o meno responsabile”.