Torna nell'appartamento da cui era stato cacciato a Omegna e resiste alla Polizia, 30enne arrestato

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È stato eseguito un arresto per resistenza a pubblico ufficiale a Omegna. Un uomo di circa trent’anni, di origini nigeriane, è stato fermato dopo aver più volte tentato di introdursi in un appartamento dal quale era stato precedentemente allontanato, generando preoccupazione tra i residenti della zona. L’arresto è stato convalidato dall’Autorità Giudiziaria, che ha disposto la custodia cautelare in carcere in attesa di giudizio.

Richiesta di intervento e primi accertamenti

Stando alle informazioni pubblicate sul sito della Polizia di Stato, la Sala Operativa ha ricevuto una segnalazione nel pomeriggio di domenica 6 settembre. La richiesta riguardava un uomo che stava tentando ripetutamente di entrare in un immobile a Omegna senza averne titolo. Gli agenti della Squadra Volanti sono intervenuti prontamente sul posto per verificare la situazione.

Precedenti segnalazioni e comportamento sospetto

Dai primi accertamenti è emerso che nei giorni precedenti i vicini avevano già contattato il 112 NUE più volte. Il soggetto, un trentenne di origini nigeriane, aveva creato disordini nell’appartamento dove era stato ospitato temporaneamente. Dopo essere stato allontanato, aveva continuato a tentare di accedervi, suscitando timore tra gli abitanti e nel quartiere circostante.

Identificazione e precedenti penali

Gli operatori hanno preso contatto con l’uomo, che si è mostrato subito poco collaborativo e restio a fornire informazioni. Poiché era privo di documenti validi per l’identificazione, gli agenti hanno deciso di accompagnarlo presso la Questura per ulteriori accertamenti. Grazie alle informazioni raccolte dai vicini, la Polizia è riuscita a risalire alle generalità del soggetto, che risultava avere numerosi precedenti di polizia e penali. Tra i reati contestati figurano violenza sessuale aggravata, lesioni personali, resistenza a pubblico ufficiale e altri reati contro il patrimonio, per i quali aveva già scontato una pena detentiva.

Comportamento in Questura e arresto

Considerato il profilo criminale dell’uomo, gli agenti hanno proceduto con la massima cautela durante le procedure di identificazione. Nonostante si trovasse già nei locali della Questura, il soggetto ha dato in escandescenza, cercando di sottrarsi all’identificazione tramite fotosegnalamento. Gli operatori hanno quindi proceduto all’arresto in flagranza di reato per resistenza a pubblico ufficiale.

Sentito il Pubblico Ministero di turno, l’uomo è stato condotto presso l’istituto penitenziario di Verbania. Nella giornata di ieri, l’Autorità Giudiziaria ha convalidato l’arresto e disposto la misura della custodia cautelare in carcere in attesa di giudizio. L’episodio ha destato particolare attenzione tra i residenti, che avevano già manifestato preoccupazione per i comportamenti dell’uomo nei giorni precedenti.

IPA