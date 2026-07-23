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Tornado scaraventa un'auto in aria lungo l'autostrada in Cina, sollevato anche un secondo veicolo: il video

Le immagini dalla Cina sono incredibili, automobilisti terrorizzati davanti al tornado

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Un tornado, associato al tifone Bavi, ha fatto volare in aria un’auto lungo l’autostrada di Haining, nella provincia dello Zhejiang, in Cina. Il video, girato da una dashcam domenica 19 luglio, mostra anche un secondo veicolo sollevato per alcuni istanti. Increduli gli altri automobilisti, attoniti davanti al vortice che sradicava alberi e scaraventava detriti.

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