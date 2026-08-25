Tornado vicino a Carcassonne in Francia provoca feriti e danni, il video delle case distrutte dal vento

Giornalista pubblicista esperto di politica e con una passione per tecnologia e innovazione, scrive quotidianamente di cronaca e attualità. Marchigiano, studi in Comunicazione, collabora con diverse realtà editoriali locali e nazionali.

Arrivano dalla Francia le immagini impressionanti di un tornado che ha colpito il sud del Paese, nella zona di Carcassonne, provocando numerosi feriti e ingenti danni. Il vortice ha colpito in particolare il piccolo comune di Pomas: il bilancio fornito dalle autorità è di 41 persone ferite e circa 300 case danneggiate, alcune pesantemente.

Tornado in Francia, il video

Nel tardo pomeriggio di ieri, lunedì 24 agosto, un tornado si è abbattuto sul dipartimento dell’Aude, nel sudovest della Francia.

Diversi video girati dagli abitanti mostrano una colonna d’aria scura avanzare tra le case e alberi.

ANSA

Il passaggio del tornado, di una intensità eccezionale per la zona, ha provocato ingenti danni e numerosi feriti.

Tornado devasta Pomas vicino Carcassonne

L’evento meteorologico ha colpito in particolare Pomas, piccolo comune di circa mille abitanti nei pressi di Carcassonne.

La furia del vento ha sradicato alberi e danneggiato edifici, auto e arredi urbani, diversi i tetti divelti o crollati.

Numerosi feriti e case danneggiate

Il bilancio diffuso dalla prefettura dell’Aude è di 41 persone rimaste ferite, di cui una quindicina ricoverate in ospedale, nessuna in gravi condizioni.

Tra le persone soccorse, riportano i media locali, c’è anche una donna incinta, rimasta ferita nel crollo di una parte della sua casa.

Ci sono circa 300 abitazioni danneggiate, alcune anche pesantemente, in particolare per quanto riguarda tetti e coperture.

Già nella serata di lunedì, oltre alla operazioni di soccorso per assistere la popolazione, sono partite le verifiche delle condizioni degli edifici.

Si tratta di un evento raro per il sud della Francia: gli ultimi tornado di intensità 2 o 3, come quello di ieri, avvenuti nel dipartimento dell’Aude risalgono al 1981 e al 1969.