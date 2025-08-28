Da oltre 20 anni informa in modo indipendente, serio, affidabile e originale su tutto quanto accade in Italia e nel mondo. Cronaca, Politica, Economia, Spettacolo: tutta l'attualità che fa notizia, finisce sotto il suo microscopio. Virgilio Notizie è alimentato da un team di giornalisti tutti under 35 e nativi digitali. Missione: con un linguaggio semplice e diretto rendere chiari, comprensibili e interessanti i fatti del giorno.

Sei reperti archeologici di inestimabile valore storico sono stati rimpatriati in Italia dopo essere stati individuati nel Regno Unito. L’operazione, condotta dai Carabinieri del Reparto Operativo del Comando per la Tutela del Patrimonio Culturale (TPC) sotto il coordinamento della Procura della Repubblica presso il Tribunale di Roma, è stata portata a termine il 25 giugno 2025. I beni erano stati sottratti illegalmente dal patrimonio dello Stato italiano e sono stati recuperati grazie a un’articolata attività investigativa internazionale.

Un’operazione internazionale per il recupero dei beni culturali

Secondo quanto si legge sul sito dei Carabinieri, il rimpatrio dei sei reperti archeologici è il risultato di una complessa indagine finalizzata a contrastare il traffico illecito di beni culturali. L’indagine ha avuto come obiettivo principale il recupero di opere sottratte al patrimonio indisponibile dello Stato italiano e la loro restituzione al pubblico.

I dettagli dell’indagine: dalla Villa Celimontana al Regno Unito

Tra i reperti recuperati spicca una preziosa epigrafe romana in marmo, con iscrizione funeraria in latino dedicata a Lucio Calpurnio Aeliano, risalente al I secolo d.C. Questo manufatto era stato sottratto dalla collezione archeologica di Villa Celimontana di Roma nel periodo immediatamente successivo al secondo conflitto mondiale, per poi essere esportato all’estero in violazione delle norme di tutela del patrimonio culturale.

La stele marmorea è stata individuata grazie a un attento controllo effettuato dalla Sezione Archeologia del Reparto Operativo TPC, che ha monitorato le immagini di oggetti d’arte pubblicate online da una casa d’aste inglese. Gli elementi probatori raccolti dai Carabinieri hanno convinto l’operatore commerciale britannico a collaborare attivamente, facilitando la restituzione spontanea del bene.

Altri reperti recuperati: bronzetti e manufatti di epoca etrusca e romana

Oltre all’epigrafe, sono stati rimpatriati anche un bronzetto etrusco raffigurante Eracle, databile tra il III e il II secolo a.C., che era stato oggetto di furto nel 1988 da un’abitazione privata a San Casciano in Val di Pesa (FI). Tra i beni recuperati figurano inoltre un bronzetto romano del I-II secolo d.C. raffigurante un bambino seduto, due oinochoe (brocche) in pasta vitrea di età romana risalenti al VI-V secolo a.C., e un alabastron, anch’esso in pasta vitrea, databile tra il II e il I secolo a.C.

Questi ultimi manufatti erano stati scavati clandestinamente da aree archeologiche nazionali e successivamente commercializzati illecitamente all’estero. Anche in questo caso, la localizzazione è avvenuta grazie al monitoraggio costante dei siti online di case d’asta londinesi da parte della Sezione Elaborazione Dati del Comando TPC.

Il ruolo della tecnologia e della cooperazione internazionale

Il successo dell’operazione è stato reso possibile dall’utilizzo di strumenti tecnologici avanzati e dalla collaborazione internazionale. Le ricerche sono state supportate dalla comparazione delle immagini dei beni culturali pubblicate online con quelle catalogate nella “Banca dati dei beni culturali illecitamente sottratti”, un database in uso al Comando TPC. Questo sistema ha permesso di provare la illecita provenienza dei reperti e di ottenere la loro restituzione senza la necessità di lunghi contenziosi giudiziari.

Il personale TPC addetto alla cooperazione internazionale ha svolto un ruolo chiave nel coordinare le operazioni di rimpatrio, lavorando a stretto contatto con le autorità britanniche e con gli operatori delle case d’asta coinvolte.

Il valore storico e culturale dei reperti recuperati

I beni rimpatriati rappresentano una testimonianza di grande rilievo per la storia e la cultura italiana. Il loro valore complessivo è stato stimato in 100.000 euro, ma il loro significato va ben oltre l’aspetto economico. Si tratta infatti di opere che costituiscono una parte fondamentale del patrimonio storico-scientifico nazionale e che, grazie all’azione dei Carabinieri TPC, sono tornate a disposizione della collettività.

L’esposizione al Museo dell’Arte Salvata

Dopo il loro rientro in Italia, i reperti sono stati esposti al Museo dell’Arte Salvata di Roma, che ha riaperto al pubblico il 26 giugno con un nuovo percorso espositivo intitolato “Nuovi Recuperi”. L’epigrafe della collezione di Villa Celimontana è stata presentata insieme a una selezione di circa cento opere ritrovate dai Carabinieri TPC nel corso delle recenti attività investigative.

L’iniziativa ha riscosso grande interesse da parte del pubblico e degli esperti del settore, sottolineando l’importanza della tutela del patrimonio culturale e il ruolo fondamentale svolto dalle forze dell’ordine nel contrasto al traffico illecito di opere d’arte.

Il contrasto al traffico illecito di beni culturali: una priorità per l’Italia

L’operazione conclusa il 25 giugno 2025 rappresenta solo l’ultimo esempio dell’impegno costante delle autorità italiane nella lotta al traffico illecito di beni culturali. Il Comando per la Tutela del Patrimonio Culturale dei Carabinieri, istituito nel 1969, è riconosciuto a livello internazionale come un modello di eccellenza nella prevenzione e nel recupero delle opere d’arte trafugate.

Attraverso attività investigative, controlli sul territorio e la collaborazione con le forze di polizia estere, il TPC ha contribuito negli anni al recupero di migliaia di reperti e opere d’arte, restituendo al patrimonio nazionale beni di inestimabile valore.

La collaborazione con le case d’asta e le autorità straniere

Un elemento fondamentale per il successo delle operazioni di recupero è rappresentato dalla collaborazione con le case d’asta internazionali e con le autorità dei Paesi coinvolti. Nel caso specifico, la casa d’aste inglese ha dimostrato piena disponibilità a restituire i beni una volta accertata la loro provenienza illecita, evitando così complicazioni legali e favorendo il rientro rapido delle opere in Italia.

Questa sinergia tra istituzioni e operatori del settore si è rivelata decisiva per la tutela del patrimonio culturale e per la salvaguardia della memoria storica collettiva.

Il futuro della tutela del patrimonio culturale

L’operazione condotta dai Carabinieri TPC conferma l’importanza di investire nella formazione, nella tecnologia e nella cooperazione internazionale per contrastare il traffico illecito di beni culturali. La creazione di banche dati sempre più aggiornate e la condivisione delle informazioni tra le forze dell’ordine dei diversi Paesi sono strumenti indispensabili per prevenire la dispersione del patrimonio artistico e archeologico.

Il rimpatrio dei sei reperti dal Regno Unito rappresenta un successo per l’Italia e un segnale forte contro chi tenta di sottrarre alla collettività opere di valore universale.

