Da oltre 20 anni informa in modo indipendente, serio, affidabile e originale su tutto quanto accade in Italia e nel mondo. Cronaca, Politica, Economia, Spettacolo: tutta l'attualità che fa notizia, finisce sotto il suo microscopio. Virgilio Notizie è alimentato da un team di giornalisti tutti under 35 e nativi digitali. Missione: con un linguaggio semplice e diretto rendere chiari, comprensibili e interessanti i fatti del giorno.

Un cittadino marocchino di 23 anni è stato arrestato per violazione dell’espulsione dal territorio nazionale. L’uomo è stato individuato dalla Polizia di Stato durante un controllo di routine a Biancavilla, mentre si trovava in compagnia di altri due connazionali. L’arresto è stato eseguito nella giornata di ieri, nell’ambito di un servizio mirato alla prevenzione e al contrasto della illegalità diffusa. Secondo quanto si legge sul sito della Polizia di Stato, il giovane era già stato espulso e respinto alla frontiera, ma è riuscito a rientrare in Italia nonostante il divieto.

Controlli di routine portano all’arresto

Come indicato dal portale ufficiale della Polizia di Stato, il fermo è avvenuto durante un servizio di controllo del territorio effettuato dagli agenti del Commissariato di Pubblica Sicurezza di Adrano. Gli agenti hanno notato il giovane marocchino mentre passeggiava in una delle vie centrali di Biancavilla insieme ad altri due connazionali. Il gruppo è stato sottoposto a un controllo di routine, nell’ambito delle attività di prevenzione e contrasto ai reati e alle forme di illegalità che interessano la zona.

Accertamenti approfonditi in Commissariato

La posizione dei tre giovani non è risultata immediatamente chiara agli agenti, che hanno quindi deciso di accompagnarli presso gli uffici del Commissariato di via Della Regione, a Adrano, per ulteriori accertamenti. Dopo aver effettuato le verifiche di rito, è stato appurato che due dei fermati erano in regola con le procedure di regolarizzazione previste dalla normativa vigente. La situazione del 23enne, invece, ha richiesto un approfondimento con l’Ufficio Immigrazione della Questura di Catania.

Espulsione e rientro illegale in Italia

Gli accertamenti hanno permesso di ricostruire la vicenda del giovane marocchino: il 23enne era stato precedentemente espulso dal territorio nazionale e respinto alla frontiera marittima di Bari. Nonostante il provvedimento di espulsione e il divieto di rientro in Italia e nell’Unione Europea per tre anni, il giovane è riuscito a fare ritorno nel nostro Paese, violando così le disposizioni previste dal Testo Unico Immigrazione.

Arresto e convalida da parte dell’Autorità Giudiziaria

Alla luce delle verifiche effettuate, per il 23enne è scattato l’arresto in flagranza di reato, come previsto dalla normativa in materia di immigrazione. L’uomo è stato informato dei suoi diritti e della presunzione di innocenza, che resta valida fino a una eventuale condanna definitiva. Il Pubblico Ministero di turno presso il Tribunale di Catania è stato immediatamente informato dell’accaduto e ha disposto il trasferimento dell’arrestato nelle camere di sicurezza della Questura, in attesa del giudizio per direttissima. Il Giudice per le Indagini Preliminari ha convalidato l’arresto e ha disposto nei confronti del giovane marocchino la misura cautelare dell’obbligo di presentazione giornaliera alla polizia giudiziaria.

IPA