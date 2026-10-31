Torre Annunziata, 19enne arrestato con oltre 80 grammi di marijuana e un coltello

Giornalista professionista. Negli ultimi 16 anni ha ricoperto i ruoli di redattore, caposervizio e caporedattore per diverse testate locali e nazionali occupandosi di cronaca, cultura e sport. Attualmente direttore di una rivista di racconto sportivo

Un 19enne con precedenti di polizia è stato arrestato a Torre Annunziata, in provincia di Napoli, con l’accusa di detenzione illecita di sostanze stupefacenti ai fini di spaccio. Il giovane è stato inoltre denunciato per porto abusivo di armi od oggetti atti a offendere, dopo che gli agenti gli hanno trovato un coltello lungo 23 centimetri.

Il controllo in via Tagliamonte e la marijuana sequestrata

Come riferisce la Polizia di Stato, l’intervento è avvenuto giovedì, durante un servizio di controllo del territorio svolto dagli agenti del Commissariato di Torre Annunziata.

Mentre transitavano in via Tagliamonte, i poliziotti hanno notato uno scooter con a bordo un giovane che si aggirava con fare sospetto e hanno deciso di procedere al controllo.

Il ragazzo aveva con sé 30 bustine di marijuana, per un peso complessivo di 52 grammi, un bilancino di precisione e 190 euro in banconote di diverso taglio. Nel corso degli accertamenti gli agenti hanno trovato anche un coltello della lunghezza complessiva di 23 centimetri.

La perquisizione nell’abitazione del 19enne

Ritenendo possibile che nell’abitazione in uso al giovane ci fossero altri elementi utili agli accertamenti, i poliziotti hanno esteso il controllo alla casa.

Qui hanno rinvenuto altre 25 bustine di marijuana: cinque erano separate, mentre altre venti si trovavano all’interno di un contenitore di plastica. La sostanza sequestrata nell’abitazione pesava complessivamente 32 grammi.

Sommando la marijuana trovata durante il controllo dello scooter a quella recuperata in casa, il quantitativo complessivo ammonta quindi a 84 grammi, suddivisi in 55 bustine, oltre al materiale e al denaro sequestrati.

Al termine delle operazioni, il 19enne è stato arrestato.

IPA