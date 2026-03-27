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È di due arresti e un ingente sequestro di armi da guerra il bilancio di un’operazione condotta dai Carabinieri a Torre Annunziata. Nella tarda serata di ieri, una pattuglia ha fermato un’auto con a bordo due persone, trovando un vero e proprio arsenale destinato, secondo le forze dell’ordine, alla criminalità organizzata.

Il controllo notturno e la scoperta dell’arsenale

Stando alle informazioni pubblicate sul sito dei Carabinieri, l’episodio si è verificato poco prima di mezzanotte in via Andolfi, a Torre Annunziata. In una serata caratterizzata da un clima insolitamente freddo e umido, una Fiat Panda è stata fermata per un controllo di routine. A bordo si trovavano un uomo di 42 anni, napoletano residente nel centro storico e sottoposto al regime di libertà vigilata, e una donna di 39 anni originaria di Giugliano, già nota alle forze dell’ordine.

Chi sono i fermati

I due occupanti dell’auto, entrambi con precedenti, non hanno opposto resistenza al momento del fermo. L’uomo, identificato come residente nel centro storico di Napoli e sottoposto a misure di sorveglianza, era alla guida del veicolo. La donna, proveniente da Giugliano, risultava anch’essa già segnalata alle autorità per precedenti reati.

Le armi sequestrate

Durante la perquisizione dell’auto, i militari hanno rinvenuto un vero e proprio arsenale: 1 fucile monocanna calibro 12 marca “Baikal”; 1 pistola mitragliatrice “mp40” calibro 9, arma da guerra di produzione tedesca risalente alla seconda guerra mondiale, completa di caricatore; 1 fucile mitragliatore calibro 5,45 marca “Jaker” modello a.p. 74, modificato per utilizzare munizionamento calibro 9; 1 fucile monocanna calibro 12 marca “Franchi” modello 12 GA; 1 fucile mitragliatore calibro 5,45 marca “Zastava” modello ak-74, di provenienza balcanica; 2 fucili mitragliatori calibro 5,45 modello ak-74. Oltre alle armi, sono state trovate 298 cartucce calibro 5,45, 42 cartucce calibro 9 e 81 cartucce calibro 12. Tutte le armi erano dotate di caricatore e risultavano perfettamente funzionanti.

Le accuse e le indagini in corso

Per i due fermati è scattato l’arresto con l’accusa di detenzione illegale di armi da guerra e detenzione abusiva di munizioni. Le armi sequestrate sono state immediatamente sottoposte a sequestro e saranno oggetto di approfonditi accertamenti balistici per verificare un eventuale coinvolgimento in episodi di omicidio o altri delitti avvenuti nella zona.

Nel momento in cui è scattato l’alt, dalla vettura una delle due persone ha scandito: “Avete fatto bingo Brigadie’”. Poi il controllo e le manette.

IPA