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Un arresto e un maxi sequestro di banconote false e sostanze stupefacenti sono stati eseguiti dalla Guardia di Finanza a Torre Annunziata. Un immobile adibito a stamperia clandestina è stato individuato e sottoposto a perquisizione, portando al rinvenimento di oltre 2.800.000 euro in banconote contraffatte e 2,2 kg di droga. Il proprietario del locale è stato arrestato e posto a disposizione dell’autorità giudiziaria.

Operazione della Guardia di Finanza: la scoperta della stamperia

Stando alle informazioni pubblicate sul sito della Guardia di Finanza, i militari del Comando Provinciale di Napoli, in collaborazione con il Gruppo Torre Annunziata, hanno condotto un’attività di controllo economico del territorio che ha portato alla scoperta di una vera e propria stamperia clandestina alla periferia del comune oplontino. L’immobile era stato trasformato in un laboratorio altamente attrezzato per la produzione di banconote false.

Il sequestro: banconote, ologrammi e attrezzature professionali

Durante la perquisizione, le Fiamme Gialle hanno rinvenuto e sequestrato banconote contraffatte per un valore complessivo di oltre 2.800.000 euro, principalmente in tagli da 50 euro e, in misura minore, da 100 euro. Insieme alle banconote sono stati trovati più di 12.000 ologrammi contraffatti, destinati a riprodurre i biglietti da 50 e 100 euro. Il laboratorio era dotato di numerose stampanti ink-jet e laser, un computer con software professionale di grafica, strumenti di taglio e punzonatura, cliché, materiali di consumo come inchiostri speciali e vernici, oltre a tre telai per la finitura manuale delle banconote.

Le tecniche di falsificazione e il valore sul mercato

Le indagini hanno permesso di accertare che le banconote venivano sottoposte a una procedura di invecchiamento per renderle più realistiche e difficili da distinguere da quelle autentiche. Nonostante le sofisticate misure di sicurezza delle banconote in euro, i responsabili hanno cercato di eludere i sistemi di controllo, riproducendo elementi come filigrana, filo di sicurezza, ologrammi e strisce brillanti. Se fossero state immesse sul mercato, le banconote false avrebbero potuto fruttare oltre 280.000 euro secondo le quotazioni attuali.

Il ritrovamento della droga

Oltre al materiale per la falsificazione, nell’immobile sono stati scoperti anche 2,2 kg di sostanze stupefacenti, in prevalenza marijuana e alcuni panetti di hashish. Il sequestro ha impedito che la droga venisse distribuita nelle piazze locali di spaccio, contribuendo così a contrastare il traffico illecito di sostanze stupefacenti nella zona.

L’arresto e le conseguenze giudiziarie

Il proprietario dell’immobile, un cittadino italiano, è stato arrestato e messo a disposizione della Procura della Repubblica presso il Tribunale di Torre Annunziata. L’arresto è stato successivamente convalidato dal GIP, che ha disposto la custodia cautelare in carcere.

IPA